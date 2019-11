A Jaguar traz ao Brasil a linha 2020 de seu sedã mais esportivo, o XE, com atualizações significativas de design, tecnologia e acabamento. O modelo já está disponível em todas as 38 concessionárias Jaguar Land Rover distribuídas nas cinco regiões do Brasil na versão única R-Dynamic S, com preço a partir de R$ 245.900.

As primeiras unidades a serem comercializadas no Brasil trazem pintura metálica, teto solar elétrico panorâmico, carregador de celular por indução, painel de instrumentos interativo e digital de TFT, sistema de entretenimento Touch Pro Duo™ , rodas aro 18 e sistema de abertura de portas keyless. Com essa configuração, o modelo é vendido por R$ 267.750.

DESIGN EXTERIOR

• O novo Jaguar XE 2020 é agora ainda mais atraente em função de uma série de aprimoramentos externos, que fornecem um posicionamento ainda mais esportivo e dinâmico.

• A parte dianteira foi redesenhada com novos para-choques e grade dianteira mais larga, proporcionando uma aparência ainda mais esportiva.

•Faróis de LED Premium com a assinatura DRL, com “J” Blade diferenciado e o símbolo do Jaguar gravado a laser.

•O novo design beneficia e ressalta as novas lanternas traseiras de LED.

O design exterior atualizado dá ao Jaguar XE 2020 uma postura mais determinada e assertiva. Indo além das características do design original, o propósito esportivo do novo Jaguar XE foi elevado a um novo patamar, com design contemporâneo e arrojado, com entradas de ar dianteiras maiores e linhas que acompanham o desempenho do automóvel e proporcionam uma aerodinâmica avançada.

A frente do Jaguar XE recebeu um novo visual com um para-choques renovado e uma grade mais larga, proporcionando uma aparência mais esportiva. A grade redesenhada apresenta novo design com um formato mais encorpado e curvado; um visual similar ao do Jaguar I-PACE, que realça a “musculatura” do design. Entradas de ar inferiores mais largas e nítidas criam uma impressão mais técnica, com aparência mais definida e linhas fluidas.

A traseira do veículo também foi redesenhada e apresenta um novo conjunto de para-choque e saia inferior que melhora visualmente a sua largura, adiciona esportividade e ao mesmo tempo favorece o desempenho aerodinâmico.

Os faróis LED Premium de série realçam o caráter distinto do veículo e o seu perfil mais afilado contribui para uma postura muito mais dinâmica. Da mesma forma, as lanternas também mais finas, de LED, ajudam a enfatizar esse dinamismo. O novo design de farol acompanha o estilo do elétrico Jaguar I-PACE.

DESIGN INTERIOR

• O interior do Jaguar XE 2020 foi redesenhado com atenção redobrada aos detalhes, que utiliza novos materiais e acabamentos premium.

• O novo sistema de infoentretenimento InControl Touch Pro Duo™ com duplo display interativo; uma tela de 10 polegadas e outra de 5,5 polegadas que juntas fornecem uma interface personalizável, intuitiva e responsiva.

• O novo Jaguar XE inclui uma nova alavanca do câmbio Sport Shift combinada com o seletor de modos Jaguar Drive Control inspirado no F-TYPE, substituindo assim o seletor de velocidades rotativo.

• Os novos bancos elétricos de couro aumentam o conforto e a ergonomia do motorista e do passageiro.

O novo interior do Jaguar XE 2020 conta com o uso de materiais e revestimentos premium e um design de portas totalmente novo para melhorar a usabilidade e a praticidade. Todos os aspectos do interior foram melhorados para maior comodidade, melhor armazenamento e maior conforto de todos a bordo.

A sensação premium do interior é reforçada pela introdução do sistema de infoentretenimento InControl Touch Pro Duo™ semelhante ao encontrado no Jaguar I-PACE elétrico. Esse sistema responsivo e intuitivo utiliza uma combinação de duas telas de alta resolução e sensíveis ao toque, perfeitamente integradas, controladas por meio de uma combinação de sensores capacitados e controles táteis para realizar as principais funções do veículo. Elementos de alta tecnologia, como o carregador de dispositivos sem fio, Touch Pro Duo™, e painel de instrumentos digital elevam o conforto e a conveniência do Jaguar XE.

Inspirado no esportivo Jaguar F-TYPE, o novo Jaguar XE recebeu o seletor de marchas Sport Shift e o Jaguar Drive Control no novo console central, a fim de fornecer uma experiência de condução mais intuitiva e dinâmica. O novo volante multifuncional, também igual ao do Jaguar I-PACE, inclui comandos com gráficos que ficam ocultos até serem iluminados, e interruptores capacitivos para controle das principais funções. As borboletas para trocas de marchas, que contribuem para aumentar a esportividade na condução, são maiores e têm acabamento em Satin Chrome.

Os novos bancos são mais confortáveis, revestidos de couro premium mais macio, e apresentam detalhes muito bem trabalhados, incluindo costuras com agulha dupla e a nova etiqueta da Jaguar.

PERFORMANCE

• O Jaguar XE 2020 é equipado com motor Ingenium de 2,0 litros, quatro cilindros, 250 cv de potência e tração traseira.

• O propulsor leva o modelo da imobilidade aos 100 km/h em apenas 6,5 segundos, e à velocidade máxima de 250 km/h.

• O seletor de marchas Sport Shift substitui o controlador rotativo e proporciona uma experiência de condução mais dinâmica.

Criado e desenvolvido para ser o melhor e mais dinâmico sedã esportivo e com a melhor dirigibilidade do segmento, o novo XE é equipado com o motor Ingenium 2.0 turbo de alto desempenho com 250 cv de potência, tração traseira e caixa automática de oito marchas.

A estrutura de alumínio da carroceria, leve e extremamente robusta, juntamente com as suspensões dianteira com braços triangulares sobrepostos e traseira independente Integral Link proporcionam uma condução esportiva, segura e prazerosa.

Para aumentar o envolvimento do condutor, o novo XE recebeu o seletor de marchas Jaguar Sport Shift, herdado do esportivo F-TYPE e que comanda a caixa automática de oito marchas. O seu desenho intuitivo substitui o controlador rotativo anterior e permite ao condutor utilizar o seletor para mudanças de velocidade manuais puxando a alavanca para trás para selecionar uma mudança superior ou empurrando-a para a frente para escolher uma relação inferior. Ainda como alternativa, as grandes aletas no volante também podem ser utilizadas para as trocas de marchas.

Como equipamento de série o XE tem o Jaguar Drive Control, também presente do Jaguar F-TYPE. Um interruptor no console central, inspirado nos automóveis esportivos, permite ao condutor escolher entre quatro definições para a direção, resposta do acelerador e caixa de velocidades: Conforto, Eco, Rain/Ice/Snow e Dynamic. A ativação do modo Dinâmico amplifica o caráter esportivo do automóvel, com passagens de marchas mais rápidas, maior resposta do acelerador e maior peso da direção.

TECNOLOGIA

• InControl Touch Pro Duo™ sistema de infoentretenimento e display interativo de 12,3 polegadas agora disponível, proporcionando uma interface homem-máquina personalizável, intuitiva e responsiva¹.

• Primeiro modelo Jaguar disponível com carregador de dispositivo sem fios.

• As mais recentes tecnologias de assistência ao condutor disponíveis, incluindo Head-up Display, Monitorização da Condição do Condutor, Assistência ao Estacionamento e Assistente de ponto cego

• Integração aprimorada de smartphones com Apple CarPlay e Android Auto padrão em todos os modelos

Introduzido pela primeira vez no Jaguar I-PACE elétrico o avançado sistema de infoentretenimento Jaguar InControl Touch Pro Duo™ está agora também no XE 2020. Desenvolvido para colocar o controle de todos os principais sistemas na ponta dos dedos do condutor usando duas telas HD sensíveis ao toque e controles rotativos, táteis e intuitivos.

A tela superior de 10 polegadas proporciona clareza, capacidade de resposta e funcionalidade melhoradas. A tela inferior de 5,5 polegadas pode ser utilizada para ajustes do ar condicionado ou outras funções e inclui interruptores capacitivos intuitivos que permitem ao condutor alterar as definições sem desviar a sua atenção da estrada. Além dessas duas telas o painel de instrumentos incorpora a mais recente geração do “Interactive Driver Display” de 12,3 polegadas e onde todas as informações importantes são apresentadas de forma lógica e intuitiva, evitando as distrações.

O novo Jaguar XE também é equipado com o “Monitor de Estado do Condutor”. O sistema monitora a atuação na direção, acelerador e freios, analisa a manutenção das faixas de rodagem e a utilização dos indicadores direcionais para determinar o estado de atenção do condutor. Se os algoritmos do sistema determinarem que o condutor tem um comportamento sonolento, um símbolo de café é apresentado no painel para alertar para a necessidade de fazer uma pausa.

O carregador de dispositivos sem fio também está disponível nas versões com o pack brasil, permitindo que um smartphone compatível seja carregado sem a necessidade de cabos.

A segunda geração do “Head-up Display” está disponível como parte do Pacote de Tecnologia opcional e foi desenvolvido para ajudar os condutores a manterem os olhos na estrada, projetando as principais informações, tais como direções de navegação por satélite, dados de velocidade atual, seleção de velocidades, informações de contato e alertas do sistema de assistência diretamente na sua linha de visão. O Pacote de Tecnologia opcional também apresenta o novo retrovisor ClearSight, que usa uma câmera voltada para trás e alimentando imagens para uma tela de alta resolução dentro do próprio espelho. Um pequeno interruptor de comutação no espelho permite ao condutor alterar entre o espelho padrão e a câmera. Isso permite que os motoristas tenham uma visão mais clara atrás do veículo, mesmo quando o para-brisa traseiro está obstruído por passageiros, itens no compartimento de carga ou devido ao mau tempo.

O recurso opcional “Pacote de Estacionamento” foi projetado para identificar vagas de estacionamento paralelas e perpendiculares usando sensores ultrassônicos. Uma vez identificado um espaço adequado, o sistema conduz o veículo para o estacionamento na vaga. O condutor aciona o acelerador, os freios e seleciona a marcha a frente ou ré enquanto o volante faz a manobra automaticamente.

Os novos faróis LED Premium incluem uma assinatura DRL e o “Auto High Beam Assist” como padrão. O “Auto High Beam Assist” utiliza uma câmara virada para a frente para detectar tráfego em sentido contrário.

A conectividade também foi melhorada com a introdução do Pacote para Smartphone, que inclui Apple CarPlay e Android Auto como padrão. O sistema espelha o smartphone do condutor na tela sensível ao toque HD de 10 polegadas, permitindo aos clientes acessar os aplicativos compatíveis de forma rápida e cômoda enquanto dirigem.