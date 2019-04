A Jadlog, uma das maiores transportadoras de cargas expressas fracionadas e um dos principais operadores logísticos do comércio eletrônico do Brasil, participa da Conferência E-commerce Brasil Paraná 2019, nos dias 24 e 25 de abril. Na ocasião, a empresa anuncia a ampliação das operações do serviço Pickup no Paraná, que permite ao consumidor retirar os produtos comprados online em pontos comerciais estratégicamente localizados.

O Pickup traz facilidade e conveniência para o consumidor, dando a ele a opção de planejar a retirada dos produtos nos pontos mais próximos de sua residência ou do trabalho, em qualquer dia da semana e em horários estendidos, inclusive aos finais de semana.

Lançado no ano passado, inicalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o serviço já está funcionando praticamente em todo o Brasil. No Paraná, o Pickup está em fase de operação, com cerca de 200 pontos de retirada dos produtos.

“Temos hoje mais de 3.000 pontos Pickup no Brasil, sendo 500 apenas na cidade de São Paulo. Agora, neste ano, iremos ampliar o serviço no Paraná e nos demais estados do Sul”, afirma o CEO da Jadlog, Bruno Tortorello, ao destacar que a meta é o Pickup atingir 8.000 pontos em sua maturidade, estando no máximo a 10 minutos a pé de cada consumidor no Brasil.

A região Sul é estratégica para a Jadlog, já que, atualmente, é responsável por quase 25% das operações nacionais da transportadora, com movimentações de encomendas mensais oriundas, principalmente, dos setores textil, eletro-eletrônicos e cosméticos, entre outros.

“A Jadlog já tem uma presença forte no Paraná no atendimento às empresas, em geral, que utilizam os serviços de carga expressa fracionada, e agora queremos crescer no segmento de e-commerce, atendendo os pequenos e médios varejistas online do Estado, que estão registrando uma expansão das compras pela internet por parte dos consumidores locais”, observa Tortorello.

A Jadlog possui 25 franquias espalhadas por diversas cidades do Paraná, que são responsáveis pelas operações. De tudo que é transportado na região Sul, 35% está relacionado ao e-commerce e esta porcentagem deve crescer, pois o varejo eletrônico local tem grande potencial.

A Jadlog é controlada pela DPDgroup, a segunda maior rede de entregas expressas da Europa, e trouxe o modelo do Pickup do mercado europeu, onde, em 2018, foram retiradas mais de 83 milhões de encomendas em mais de 42 mil lojas da rede Pickup, em 27 países. Em muitos deles, o Pickup representa mais de 25% das entregas do e-commerce.

O Pickup estimula a compra pela internet, pois muitos consumidores hoje deixam de optar pelo e-commerce devido a dificuldades para receber a encomenda em casa. Para o varejista online, o serviço também é vantajoso, por ser uma ferramenta que amplia o alcance das vendas e facilita sua conversão, além de reduzir a praticamente zero o insucesso de entrega.