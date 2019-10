Ao abrir os trabalhos do IX Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade, na noite de quarta-feira, 23 de outubro, no Campus Balneário Camboriú da Univali, o professor Juarez Freitas assegurou que o Brasil é um país vocacionado para ser uma liderança mundial de sustentabilidade. Para ele, esse evento, que reúne 40 palestrantes e 65 trabalhos científicos que serão apresentados, tem todas as condições de sugerir propostas concretas de inovação sustentável. “Antes de tudo, temos de abandonar o modelo fóssil e reinventar o direito, a ética, a sociedade e a democracia à luz dos princípios constitucionais da sustentabilidade”, argumentou.

APEP anuncia apoio a evento promovido pela UFPR

O presidente da APEP, Eroulths Cortiano Junior, recebeu a visita do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, que estava acompanhado do professor da Faculdade de Direito, Sérgio Staut. Na ocasião, Eroulths Cortiano Junior anunciou que a UFPR pode contar com o apoio da Associação para a realização de XI Congresso Brasileiro da História do Direito, que será realizado entre os dias 11 e 14 de novembro, em Curitiba, na Faculdade de Direito da UFPR.

CAA/PR implanta o Corrida Legal em Francisco Beltrão

O Corrida Legal da Caixa de Assistência dos Advogados começou com muita dedicação por parte dos 30 atletas que aderiram ao projeto em Francisco Beltrão, 14ª cidade a receber a iniciativa que integra o programa Saúde em Foco. O treino inaugural aconteceu em frente à sede da Subseção da OAB, local onde também ocorrerão os treinamentos regulares todas as terças e quintas, às 19h.

Pacto Global em debates pelo Instituto dos Advogados do Paraná

O Instituto dos Advogados do Paraná – IAP promoveu debate sobre a adesão do meio jurídico ao Pacto Global e ao ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no dia 24 de outubro, no Graciosa Country Clube. O evento contou com 140 participantes e foi realizado no dia em que se comemora os 50 anos da Convenção Americana de Direitos Humanos da ONU. O evento contou com a participação da professora Flávia Piovesan, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e do professor Valério Mazzzuoli, da UF-MT.