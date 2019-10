Os preços de panetones, chocotones e de outros itens da cesta de Natal podem subir até 13% este ano, diz levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados). A análise é baseada em produtos presentes nas lojas desde o final de setembro.

Segundo a associação, que agrega mais de 4 mil lojas, o principal motivo do aumento de preço é a alta procura nas duas últimas semanas do ano, período de maior demanda pelos produtos.

Após a data, os pães natalinos podem cair de 30% a 40% para evitar o encalhe nas lojas.

A previsão da Apas é de aumento de 5% das vendas no varejo alimentar.

Já o preços do peru e do chester apresentaram queda de 13,2% no acumulado até setembro. Em novembro e dezembro, podem subir 3,5% por conta da demanda.

De acordo com Thiago Berka, economista da Apas, a queda no valor das carnes atingiu recordes de exportação devido à alta do dólar e à crise da peste suína na China. Os cortes suínos e bovinos podem subir 1,5% e 2%, segundo a associação, alta motivada também pelo dólar.

As frutas de época como ameixa, banana-prata, cereja, coco verde, damasco, figo, framboesa, graviola, kiwi, manga, maracujá, melão, pêssego e romã terão queda 3% nos preços. Já os doces, como chocolate, devem ficar 0,7% mais caros em dezembro.

Bebidas como espumantes, vinho e cerveja devem subir 1,5%, 0,8% e 0,5%, respectivamente.