O brasileiro Ítalo Ferreira venceu no domingo (7) a primeira etapa do Mundial de Surfe de 2019, em Gold Coast, na Austrália.

Na final, Ítalo perdia para o americano Kolohe Andino até os dois minutos finais da prova, precisando de uma onda com nota 6.93 para ser campeão.

Em um belo aéreo, o brasileiro registrou um 7.07, ultrapassou Andino e ficou com o título da etapa inaugural da temporada.

Atual campeão mundial, Gabriel Medina parou nas quartas de final em Gold Coast, superado pelo sul-africano Jordy Smith. Filipe Toledo, terceiro colocado no Mundial de 2018, caiu precocemente na quarta rodada da prova.

Ítalo Ferreira defenderá o título nas duas próximas etapas: Bells Beach, ainda neste mês na Austrália, e Bali, na Indonésia, em maio.

Na temporada passada, o brasileiro terminou o Mundial de Surfe na quarta colocação.