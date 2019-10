Os surfistas Italo Ferreira e Jordy Smith se enfrentaram na final em Portugal para definir o campeão da etapa e estabelecer quem assumiria a ponta do ranking da WSL, que era de Gabriel Medina até a manhã deste sábado (26). E quem levou a melhor foi o atleta brasileiro.

Ítalo demorou até pegar sua primeira onda. Contudo, ele já surpreender os fãs que acompanhavam a final da areia em sua primeira tentativa ao realizar um aéreo espetacular que lhe garantiu logo de cara uma nota 10.

O sul-africano tentou, mas não conseguiu reverter a grande vantagem que Italo obteve. No fim, Italo somou 18.43, enquanto Smith totalizou apenas 8,10, e garantiu o título da etapa portuguesa.

Agora, Italo Ferreira tentará manter a liderança do ranking na última etapa do WSL, que será em Pipeline, no Havaí, a partir de 8 de dezembro. Como as duas piores etapas são descartadas, Medina e Ferreira terão vantagem ainda maior sobre Smith na briga pelo título caso eles avancem até as oitavas de final.

TOP 5 WSL

Italo Ferreira – 51,070 pontos

Gabriel Medina – 50,005 pontos

Jordy Smith – 49,985 pontos

Filipe Toledo – 49,145 pontos

Kolohe Andino – 44,665 pontos

O próximo surfista campeão mundial vai sair entre os dias 08 a 20 de dezembro na etapa do North Shore, ilha de Oahu-Havaí. Estamos na torcida para os brasileiros no Billabong Pipe Master.