SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A premiação ‘Surfer Awards 2019’ escolheu o brasileiro Ítalo Ferreira como o melhor surfista da temporada.

O surfista foi o mais votado em um júri de 35 especialistas formado por grandes nomes como Gerry Lopez, Greg Long, Lisa Andersen, entre outros nomes da categoria.

Além da sua performance sobre as ondas, Italo também foi escolhido pelo seu engajamento contra os crimes ambientais que aconteceram no nordeste com a aparição de óleo nas praias da região.

O surfista também concorre ao primeiro título mundial da carreira e é líder do ranking mundial com 51,070 pontos. Além disso, conquistou o mundial da Associação Internacional de Surfe (ISA).

Na categoria feminina, o troféu de melhor surfista foi para a havaiana Carissa Moore, a tetracampeã mundial desta temporada.

A 49ª edição do evento aconteceu na última quinta-feira no Turtle Bay Resort, no Havaí.