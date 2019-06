Diretores de Itaipu do Paraguai e do conceituado Instituto Smithsonian, dos Estados Unidos, assinaram nesta semana (20) um acordo de cooperação para converter o novo Centro Ambiental Binacional no maior do Cone Sul e referência internacional na conservação de energia hidrelétrica.

O acordo permitirá que as ações sejam credenciadas pela Associação Latino-Americana de Parques e Aquários Zoológicos (ALPZA), instituição responsável pela certificação da excelência em zoológicos e bioparques em nível regional.

A Itaipu planeja investir US$ 30 milhões nos próximos quatro anos para criar um Centro Ambiental único na área. O projeto abrange cerca de 71 hectares em território paraguaio.

Com relação ao Smithsonian, deve-se notar que possui o maior complexo de museus, ensino e pesquisa do mundo, com cerca de 154 milhões de itens em sua coleção.

A instituição é dedicada à educação pública, ciência, tecnologia, conservação, história e cultura. A maioria dos seus 19 museus e galerias estão localizados na área metropolitana de Washington, D.C, e dois na cidade de Nova York. Recebe cerca de 30 milhões de visitantes por ano.

Fonte: IB e site naoviu.com.br