ITAIPU BINACIONAL se prepara para 2023

A Itaipu Binacional projeta consolidar-se como uma organização de primeiro nível, com uma gestão de máxima eficiência e altamente profissional na produção de energia, face ao contexto do ano 2023.

Para implementar esse histórico objetivo organizacional, a Diretoria Executiva da empresa decidiu contratar uma empresa especializada e reconhecida internacionalmente, que será selecionada entre as melhores em nível mundial.

As propostas a serem apresentadas devem considerar o cumprimento do compromisso estabelecido para o ano 2023, de ter uma organização que gere energia limpa e renovável, respondendo da maneira mais adequada aos desafios de operar em um mercado cada vez mais competitivo, com recursos humanos comprometidos com a excelência em seus processos de gestão, altamente profissional; além de um máximo rendimento operativo, eficiente e sustentável.

Deve, também, incorporar os mais altos padrões de qualidade, segurança, cuidado com o meio ambiente, gestão transparente na administração; e com benefícios para ambos os países, incluindo o fornecimento de energia elétrica confiável aos sistemas interconectados do Paraguai e Brasil, assim como atuar no desenvolvimento sustentável e na integração regional.

A empresa a ser contratada não deverá opinar sobre temas relacionados à revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, algo que compete às Altas Partes Contratantes.

A Itaipu prevê enviar convites a consultorias internacionais especializadas em gestão e organização empresarial com melhor posicionamento no ranking 2020 da Vault Consulting 50, a fim de participar do processo de contratação.

Com a ajuda de especialistas de reconhecido prestígio internacional, a Itaipu pretende contar com o planejamento de ações para os anos de 2020 a 2022, com base na orientação estratégica a ser definida para 2023, bem como incorporar melhorias que permitam uma maior transparência dessas ações. Esses são os objetivos propostos pela Diretoria Executiva da empresa, levando em conta a demanda da sociedade e o desejo dos governos de ambos os países.