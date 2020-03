Itaipu adota novas medidas preventivas em relação ao coronavírus e vai ajudar Foz a enfrentar a doença

Novas diretrizes estão em consonância aos governos federal, estadual e municipal.



A usina de Itaipu, margem esquerda, adotou algumas medidas após a publicação do decreto municipal em função da transmissão comunitária do coronavírus no Brasil. Por determinação da prefeitura de Foz do Iguaçu, os eventos com grandes aglomerações estão proibidos. Por essa razão, o show da Esquadrilha da Fumaça, no Gramadão, previsto para o dia 27, está adiado. O filme institucional exibido no Centro de Recepção ao Visitante, na entrada da barreira, também deixará de ser mostrado aos turistas. A decisão vale por 15 dias.

Já as visitas poderão sofrer alterações, caso haja novas recomendações do Ministério da Saúde. A oferta das visitas técnicas já foi reduzida de nove para seis por dia, para evitar circulação de grandes grupos na área industrial. A quantidade de pessoas por grupo também diminuiu, de 25 para 18, o que foi feito para ajudar na prevenção.

Mesmo sem nenhum caso registrado de covid-19 em Foz do Iguaçu, onde a hidrelétrica está localizada, a diretoria do lado brasileiro vai recorrer a um fundo emergencial para ajudar o município a se preparar para o enfrentamento da doença. A agenda da saúde pública e de seus empregados e colaboradores é uma grande preocupação da gestão Silva e Luna.

A empresa acompanha atentamente os cenários nacional e internacional sobre a propagação do coronavírus e atua em consonância com as diretrizes da Oranização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde. Na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, outros atrativos turísticos também fecharam à visitação. Foz do Iguaçu recebe turistas do mundo todo.

Algumas viagens para o destino estão sendo canceladas de forma espontânea. Eventos também estão sendo reagendados para próximas datas. Desde a confirmação da propagação do coronavírus, com casos importados da doença, a Itaipu já vinha adotando medidas preventivas, seguindo orientações da OMS e Ministério da Saúde.

Segundo o diretor-geral brasileiro, general Joaquim silva e Luna, “a Itaipu, margem esquerda, está adotando todas as medidas de prevenção, mas sem criar alarmismo, para evitar que as pessoas fiquem em pânico. Itaipu está alinhada aos governos federal, estadual e municipal”.

A transmissão comunitária ocorre quando há maior difusão do vírus e as equipes de vigilância não sabem mais qual foi a origem dos casos, Nessa situação, a recomendação é adotar medidas mais severas. Nas localidades com transmissão comunitária (por enquanto, as cidades de São Paulo e Rio, de Janeiro), a recomendação é que não haja mais monitoramento de casos leves, mas sim seja dado foco nos casos mais graves, de síndrome respiratória aguda grave. Isso significa que dados sobre as situações mais leves deixarão de ser anotados.