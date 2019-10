Diretores da Itaipu, do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e das principais cooperativas e associações de classe do Oeste do Paraná estiveram reunidos na tarde da ultima quarta-feira (16), na sede da Frimesa, em Medianeira (PR). Na pauta, os principais desafios para o desenvolvimento da região e a disposição para celebrar parcerias para o enfrentamento desses desafios.

Foi o primeiro compromisso do diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, com as lideranças do agronegócio na região. “É uma satisfação e uma alegria muito grande encontrar esses empreendedores que tanto fazem pela região e pelo País”, afirmou o general, que apresentou um panorama de seus quase oito meses à frente da diretoria brasileira da binacional.