O ISAE Escola de Negócios, uma das principais instituições de ensino do Brasil, foi um dos destaques da 27ª Conferência Anual da CEEMAN, realizada na semana passada, em Wroclaw, na Polônia. O ISAE foi representado por seu presidente, Norman Arruda Filho, que mediou o painel “Desafios dos Negócios: muito além do tripé da sustentabilidade”.

Além da Conferência, instituições da Europa Central e Oriental, África e América Latina assinaram um memorando de entendimento para o estabelecimento de uma aliança para melhor atender às necessidades das escolas de negócios localizadas nas economias em ascensão. O memorando foi assinado por representantes da Associação Internacional para o Desenvolvimento Gerencial em Sociedades Dinâmicas (CEEMAN); da Associação Africana de Escolas de Negócios (AABS); da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração de Empresas do Brasil (ANGRAD); Associação de Desenvolvimento de Gerenciamento do Báltico (BMDA); da Associação de Educação para o Desenvolvimento Gerencial na Polônia (FORUM); e da Associação Russa de Educação Empresarial (RABE).

As oportunidades geradas pela aliança serão oferecidas pelas associações regionais, com foco especial em: permitir que as escolas membros realizem pesquisas comparativas e conjuntas; acelerar o intercâmbio de professores e estudantes nas regiões em ascensão; e apoiar os esforços de acreditação de associações regionais que permitam que as escolas credenciadas por um participante regional obtenham reconhecimento em todos os mercados emergentes.