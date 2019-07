Destaque nacional pelo seu trabalho intenso para a formação de profissionais extremamente capacitados e conscientes de seu papel social, o ISAE Escola de Negócios acaba de se tornar membro da United Nations Academic Impact (UNAI), programa da Divisão de Divulgação do Departamento de Comunicações Globais da Organização da Nações Unidas (ONU). A valorização do ISAE dentro da entidade global se deve, principalmente, ao seu trabalho de disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O programa do UNAI reúne mais de 1300 instituições acadêmicas e de pesquisa em mais de 130 países. Ele é responsável por alinhar instituições de ensino superior com as Nações Unidas no apoio e contribuição, por meio de pesquisa e educação, para a realização dos objetivos e mandatos da organização. “Se as pessoas não estiverem preparadas para isso, não conseguimos uma transformação efetiva. Trabalhamos para que os estudantes estejam conscientes da importância de uma liderança globalmente responsável. Podemos potencializar o alcance de nossas ações por meio do trabalho e compartilhamento do conhecimento em rede e, no caso da UNAI, uma rede influente e qualificada”, comenta Norman de Paula Arruda Filho, presidente do ISAE Escola de Negócios.

Como membro do UNAI, o ISAE passa a integrar mais uma iniciativa de cultura compartilhada de responsabilidade social intelectual, defendendo os 10 princípios da entidade internacional em prol da educação.