ISAE abre inscrições para GBA da Felicidade

A felicidade, em qualquer ambiente, seja ele de convívio social ou profissional, é uma questão que ganha cada vez mais espaço quando o assunto é aprimorar relações interpessoais e de autoconhecimento. Uma das maiores preocupações das grandes empresas tem sido compreender e estruturar esse bem-estar pessoal para aplicá-lo de forma eficaz e transformadora nas organizações.

Nos últimos anos, gestores de todo o país têm tratado a felicidade como assunto estratégico no ambiente corporativo. Pessoas felizes apresentam desempenhos superiores em aspectos como produtividade, engajamento e criatividade. Entendendo como funcionam todos os mecanismos que proporcionam um crescimento individual, é possível fazer com que todos os ambientes sejam agradáveis. Levando em consideração a felicidade no ambiente corporativo, o ISAE Escola de Negócios, de Curitiba (PR), está com as inscrições abertas para seu curso exclusivo com a temática: GBA da Felicidade: Transformando pessoas e organizações.

O foco da atividade, que tem duração de 144 horas/aula, é fazer com que os alunos compreendam e estruturem a felicidade como um todo para aplicá-la de forma eficaz e transformadora nas organizações a partir do autodesenvolvimento. Por meio de experiências sensoriais, artísticas e meditativas, as aulas trazem uma maior consciência da harmonia entre corpo e mente, com benefícios ligados a maior concentração, foco e clareza, reduzindo stress e ansiedade. Todo esse conjunto transforma o espaço em um ambiente de conexão, integrando estudantes, professores e convidados.

De acordo com o coordenador do curso, Gustavo Arns, é preciso se preocupar, em primeiro lugar, com a felicidade das pessoas antes de pensar em aplica-la na organização. “Nós buscamos fugir um pouco do lugar comum de que pessoas felizes produzem mais e melhor. A felicidade não deve ser abordada unicamente pensando em produtividade. A felicidade é um aspecto humano muito importante e um maior rendimento profissional é apenas um efeito colateral disso”, explica Arns.

O programa também permite entender profundamente os conceitos sobre felicidade, transformar travas e impedimentos para o autoconhecimento e como isso pode conduzir diretamente para uma vida mais feliz. O curso é destinado aos líderes de organizações, indivíduos em transição de carreira e profissionais dedicados à transformação de pessoas e empresas. O GBA é dividido em quatro disciplinas: Paradigmas da felicidade macro e micro; Felicidade é possível; Meditação: Apreciação a voz do silêncio; e Colaboração como chave para uma vida feliz.

A atividade terá início dia 06 de março e será realizada na sede do ISAE Escola de Negócios (Avenida Visconde de Guarapuava, 2943 – Centro). Mais informações no site www.isaebrasil.com.br.