Os Estados Unidos soltaram um homem iraniano da prisão em troca da libertação de um cidadão americano pelo Irã.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou em uma nota no sábado que um pesquisador sino-americano condenado por espionagem no Irã havia sido solto depois de ter estado preso no país desde 2016.

O presidente afirmou que a libertação de americanos é de vital importância para seu governo.

Ele agradeceu a Teerã através do Twitter pelo o que descreveu como “uma negociação bastante justa”. “Viu como podemos alcançar um acordo juntos?”, acrescentou.

Um oficial do alto escalão do governo americano afirmou que o pesquisador iraniano libertado havia sido preso nos Estados Unidos no ano passado por suspeita de tentar transportar material proibido para fora do país, em desafio às sanções contra o Irã.

Segundo a imprensa americana, a troca de prisioneiros foi realizada na Suíça.