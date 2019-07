O Irã anunciou hoje (7) que aumentará os níveis de enriquecimento de urânio além dos limites permitidos pelo acordo nuclear de 2015, na segunda violação ao tratado anunciada pelo país em menos de uma semana.

A poucas horas do final de um prazo estabelecido pelo acordo, as autoridades do país confirmaram o enriquecimento além do limite de 3,67% de material físsil, o que pode eventualmente possibilitar que o Irã acumule urânio altamente enriquecido em quantidade suficiente para desenvolver uma ogiva nuclear.

Neste domingo, as autoridades iranianas disseram que Teerã reduzirá seu nível de comprometimento com o acordo a cada 60 dias, a não ser que os países europeus signatários do pacto adotem medidas para proteger o Irã das sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos.

O acordo nuclear entre o Irã e seis potências mundiais – EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha – suspendeu a maioria das sanções internacionais contra a República Islâmica em troca de restrições a seu programa nuclear.

No ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou seu país do tratado e reimpôs pesadas sanções contra a economia iraniana.

“Estamos totalmente preparados para enriquecer urânio em qualquer nível e em qualquer quantidade”, disse o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvandi.

“Em poucas horas, o processo técnico se encerrará e o enriquecimento acima de 3,67% será iniciado” detalhou.

Com Agência Brasil