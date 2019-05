A equipe do serviço social do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, o IPMC, faz a busca ativa por 36 aposentados e pensionistas que foram convocados, deveriam ter feito o recadastramento em fevereiro, mas ainda não compareceram no instituto para fazer a prova de vida, conforme determina a legislação.

O censo previdenciário é essencial para que os aposentados e os pensionistas mantenham o pagamento do seu provento e pensão de forma regular. Chamado também de prova de vida, o instrumento evita pagamentos indevidos e combate fraudes.

Desde o dia 8 de maio, eles estão com o cartão qualidade suspenso. Caso tentem fazer alguma compra na rede de estabelecimentos onde o cartão é aceito, terão que entrar em contato com a central de atendimento do cartão e, por telefone, serão informados que devem comparecer ao IPMC para o recadastramento. O telefone do cartão qualidade é 3074-6262.

Tentativas de contato

A assistente social Josiane Mayer Giacometti, do IPMC, explica que o trabalho da equipe do serviço social começa pelo ICS, o Instituto Curitiba de Saúde. Eles verificam se o aposentado ou pensionista é beneficiário do plano de saúde e, se for, se comparece às consultas. Neste caso, os dados de contato do IPMC e do ICS são comparados para que seja feita nova tentativa, quando há divergência.

Eles também entram em contato com os equipamentos públicos, como unidades de saúde e Cras (Centro de Referência da Assistência Social), e com empresas ou outras instituições próximas do endereço residencial cadastrado junto ao IPMC. Eles verificam ainda as redes sociais.

O passo seguinte é consultar o Serviço Funerário Municipal da Prefeitura de Curitiba e o Sistema Informatizado de Controle de Óbitos, que tem alcance nacional, para verificar se houve o falecimento do aposentado ou pensionista. Quando é identificado o óbito, o benefício é cancelado.

Quando não é constatado o falecimento e nenhuma das opções de contato funciona, a equipe do serviço social visita o endereço cadastrado, conversa com vizinhos e tenta descobrir se alguém sabe o novo endereço e telefone de contato.

Com a busca ativa, só neste ano, o serviço social do IPMC localizou 75 beneficiários que não haviam feito o recadastramento.

Só depois de vencidas todas as etapas o benefício é suspenso. Em 2019 foram suspensos os benefícios de nove pessoas, todos foram convocados no último trimestre de 2018 em função de divergências junto ao e-Social, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, válido para todos os brasileiros.