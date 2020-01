IPDA recebe apoio da OAB Paraná para realizado do XXI Congresso Paranaense de Direito Administrativo

O presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, Edgar Guimarães, esteve em visita ao presidente da OAB Paraná, Cássio Telles, e recebeu apoio para a realização do XXI Congresso Paranaense de Direito Administrativo. O evento acontecerá de 18 a 21 de agosto, na sede da Seccional, em Curitiba. O congresso tem por objetivo apontar rumos para que sejam enfrentados os desafios da administração pública, com contribuição efetiva para aperfeiçoar o sistema administrativo brasileiro nas esferas federal, estadual e municipal. Uma das contrapartidas ao apoio da OAB Paraná para o evento será o desconto de 10% para participantes regularmente inscritos na seccional. Participaram do encontro o diretor do IPDA, José Anacleto Abduch Santos e o secretário geral adjunto José Roberto Tiossi Junior.

Novos números da Revista Judiciária e Toga e Literatura apresentadas à comunidade jurídica

A AMAPAR reuniu magistrados e amigos para apresentar à comunidade jurídica os novos números de duas consolidadas publicações da entidade, a Revista Judiciária do Paraná e Toga e Literatura. O evento realizado no 2º andar do prédio anexo ao Palácio da Justiça. A edição da revista cultural Toga e Literatura está sob a responsabilidade da professora Chloris Elaine Justen de Oliveira. O responsável pela Revista Judiciária do Paraná é o desembargador Joatan Marcos de Carvalho.

APEP dá as boas-vindas aos novos procuradores do Estado

A Associação dos Procuradores do Estado do Paraná – APEP recebeu os novos procuradores do Estado em almoço de boas-vindas, realizado na sede da Associação em Curitiba. Os convidados fForam recepcionados pelo presidente Eroulths Cortiano Junior.