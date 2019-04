O ano de 2019 começou muito bem no que se refere a utilização de tecnologia da informação no cotidiano das empresas. Logo nos primeiros dias do ano, vimos o início da corrida para a adequação a lei de proteção de dados, que passará a valer em 2020, o que aumentou a demanda por profissionais do setor já que determina um tratamento diferenciado no que se refere a segurança das informações dos clientes. A Gartner, uma das mais respeitadas consultorias de TI do mundo, definiu uma série de tendências que estão guiando os empreendedores dentro do segmento de TI este ano. A empresa revela ainda que a utilização da tecnologia passou de um estado emergente para algo mais amplo, crescendo exponencialmente. O foco para os próximos meses, sem dúvidas, será a utilização de inteligência artificial, aliada a uma série de novas tecnologias. De acordo com David Cearley, Vice-Presidente do Gartner, o futuro será caracterizado por dispositivos inteligentes entregando serviços digitais cada vez mais perspicazes. Entre as tendências vigentes para 2019, podemos destacar a utilização da automatização das coisas, aliada, é claro a Inteligência Artificial. Carros, robôs e até mesmo veículos agrícolas autônomos estão exercendo funções que antes eram desenvolvidas apenas por pessoas. Em resumo, todas as atividades autônomas estão empregando a inteligência artificial para interagir com o ambiente em que estão inseridas. Esses recursos estão presentes em quatro ambientes: mar, terra, ar e digital. Outra tendência é a utilização de análise aumentada, que está transformando o trabalho dos cientistas de dados e dos seus algoritmos automatizados. Em um futuro próximo, será possível ver de perto as modificações em sua utilização e em como as empresas geram insights a partir dessa ferramenta. O uso de ferramentas de análise aumentada tornará possível a automatização dos processos de ciência de dados. Além disso, podemos destacar a Computação quântica. Para explicar de forma simples, um computador quântico consegue processar e armazenar dados simultaneamente, com a ajuda da inteligência artificial, tornando o desempenho dessas máquinas muito mais elevado que os computadores comuns. Isso vai ajudar, e muito, as empresas, independente do setor de atuação, a resolver problemas, graças a combinação rápida de uma série de algoritmos. É importante que as organizações estejam atentas a essas tendências e procurem ter uma base forte de TI para se sobressair dentro do seu mercado de atuação. Inovar não é mais um diferencial, e sim uma necessidade para continuar competitivo. Para isso, basta contar com essas novas tecnologias e ficar ligado nas mudanças que vem por aí! *Frederico é CEO da NetSupport, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas e expertise em ITIL, com ampla experiência em serviços gerenciados de TI (Service Desk, Suporte de Campo e Serviços Profissionais). Com atuação de 20 anos no mercado, fundou em 2014 a NetSupport, plataforma digital para solução de problemas em TI.