Investimentos no Paraná devem gerar empregos e oportunidades

Governador em exercício do Paraná

se reúne com empresários em Curitiba

A Multiplan, uma das maiores empresas da indústria de shopping centers do Brasil, promove agora, dia 10 de março, em Curitiba-Paraná, encontro no ParkShoppingBarigüi.

Estão presentes cerca de 700 convidados, entre lojistas, autoridades, lideranças empresariais, personalidades, jornalistas, médicos e formadores de opinião.

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da FECOMÉRCIO PR, participa do evento oficial de mais uma expansão do ParkShoppingBarigüi. O Governo do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Junior, prestigia os empreendedores e investidores que trabalham muito para atrair novos empregos e oportunidades de crescimento aos paranaenses.

Nessa fase, serão mais 15 mil m² de área, compreendendo 75 novas lojas, um Centro Médico com 22 clínicas, e um Centro de Eventos. Além disso, haverá um corredor ecológico entre o shopping e o Parque Barigui, gerando mais uma área de lazer e atividades físicas ao ar livre na cidade. Durante as obras de expansão, o shopping vai criar 500 empregos diretos. E quando inaugurar seu terceiro andar completo mais 1.500 empregos também diretos na capital.

“O lançamento oficial de um projeto tão grandioso como este só poderia ser feito em um grande evento. É isso que vamos oferecer para que toda a cidade conheça em detalhes a nossa nova expansão”, destaca Jacqueline Lemos, superintendente do ParkShoppingBarigüi.