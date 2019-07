O Instituto Municipal de Turismo (IMT) comemora os números positivos no primeiro semestre deste ano. Atrações como a Linha Turismo e a Torre Panorâmica superaram os índices, do mesmo período no ano passado, e registraram um aumento de 6,9% e 11,1%, respectivamente.

Os indicadores apontam também uma mudança de comportamento nos turistas que visitam Curitiba. Enquanto houve um aumento de 41,2% nos acessos ao site do IMT, alguns pontos físicos de atendimento ao turista apresentaram queda. Revelando que muitas pessoas estão dando preferência a buscar informações nas plataformas digitais.

O Ponto de Informação Turística (PIT) do aeroporto foi o que apresentou a maior queda de atendimentos, 20% em relação ao mesmo período de 2018, seguido pelo PIT da Torre Panorâmica, com redução de 15,3% e do Palacete Wolf, com queda de 7%. Já no Centro de Informação turística localizado na Rodoferroviária houve um aumento de 7,2% no número de atendimentos.

“O Instituto Municipal de Turismo vem investindo em várias frentes para melhorar a experiência dos turistas em nossa cidade e reforçar que Curitiba, além de um ótimo destino de negócios, também vem se consolidando como destino de lazer”, disse Adriane Vortolin, gerente de Turismo do IMT.

No mês de janeiro deste ano, 71.449 pessoas fizeram o passeio na Linha Turismo, que recentemente passou por uma renovação. O passeio ganhou novos áudios, idioma e sistema de reposicionamento de coordenadas de GPS mais precisos.

A Torre Panorâmica também registrou o maior movimento em janeiro. Os lindos dias das férias de verão atraíram 19.774 visitantes. O atrativo turístico, também passou por várias melhorias, o local já ganhou nova pintura, bancos, floreiras e um estagiário de história que está à disposição dos visitantes esclarecendo quaisquer dúvidas.