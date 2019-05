O Brasil tem crescido muito nas últimas décadas. O envelhecimento da população, por exemplo, dá sinais de que as condições de vida são melhores hoje do que no passado. Com o fortalecimento da moeda brasileira e a queda dos índices astronômicos de inflação registrados nos anos 80, a economia teve uma melhora bem positiva. No entanto, ainda há uma diferença enorme entre o país do futebol e as nações mais ricas, e o nome dela é educação. A pouca instrução do trabalhador é um obstáculo que o impede de produzir mais para que o seu trabalho agregue mais à economia.

Investir num sistema de ensino de qualidade é requisito fundamental para elevar o Brasil a níveis melhores de produção e riquezas. E não apenas investir, mas fiscalizar o uso dessas verbas também é primordial. Uma das ferramentas existentes nesse sentido é o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que neste ano, aliás, terá novidades. Os testes de ciências da natureza e ciências humanas para estudantes do 9º ano e a avaliação da alfabetização do 2º ano do ensino fundamental serão feitos por amostragem. No Brasil, é verdade que as estatísticas de educação ainda são ruins, mas os números podem melhorar se a área for melhorada e encarada como prioridade pelos governos e a população em geral.