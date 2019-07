A crise financeira atingiu o Brasil com força, iniciando seus efeitos em 2015 e intensificando em 2016. Neste ano, apesar de uma leve melhora nos indicadores, o país ainda convive com desemprego e inflação. Nesse processo catastrófico, praticamente todos os setores econômicos sofreram muito, podendo-se citar o comércio e a indústria como os mais castigados. Entre tantos desgostos, um deles, porém, parece ter passado pelas provações sem passar tantos apuros: a agricultura.

Para que continue prosperando, a importância dos investimentos no setor é muito grande. Felizmente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está disponibilizando R$ 23 bilhões para o Plano Safra 2019/2020, sendo R$ 19,6 bilhões para agricultura empresarial e R$ 3,3 bilhões para agricultura familiar. O total supera em R$ 700 milhões o valor destinado ao setor pelo banco no ano passado, e objetiva o financiamento de investimentos e custeio da produção agropecuária brasileira. Isso é muito bom. Afinal de contas, cabe ao governo e à iniciativa privada insistir no desenvolvimento das atividades agrícolas do país.