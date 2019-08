O deputado Romanelli (PSB) disse nesta terça-feira, 27, que o Estado acertou ao constituir a força-tarefa para investigar os contratos das seis empresas de pedágio que exploram os 2,5 mil quilômetros das rodovias do Anel de Integração. “As concessões das rodovias foram delegadas ao Estado, parte legítima para constituir este grupo de trabalho que vai investigar esses contratos que sagram a economia e bolso dos paranaenses”, disse.

As investigações ficarão sobe a coordenação da Controladoria-Geral do Estado. A Econorte será a primeira concessionária a ser investigada e as outras cinco – Viapar, Ecovia, Caminhos do Paraná, Ecocataratas e Rodonorte – serão incluídas no cronograma da CGE. “O Paraná não pode baixar a cabeça para as concessionárias e precisa dar um basta nas concessões lesivas, nesses contratos cheios de amarrações que beneficiam grandes empreiteiras e sugam o setor produtivo, esfolando a população”, completa Romanelli.

Na semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou requerimento dos deputados Tercílio Turini (PPS) e Romanelli que pediam ao Estado a urgência na criação de uma força-tarefa para esmiuçar os contratos com as concessionárias do pedágio, além de exigir a execução das obras nas rodovias pedagiadas.

Contra o Abuso

Em artigo de Eliseu Auth: “Fico estarrecido com a falácia dos argumentos que atacam a lei contra o abuso de Autoridade aprovada no Congresso Nacional. Repetem a velha conversa que ela vai inibir a “lava-jato”, impedir que apurem corrupção e que vai impedir a ação de juízes, promotores e policiais. Tudo conversa infundada e jogo para a platéia. Desde quando é perverso agir dentro da lei?”

Não vai falar

Menos de meia hora antes do início da 14ª reunião da CPI da JMK da Assembleia Legislativa, marcada para 9h desta terça-feira (26), a CPI foi notificada que uma das testemunhas convocadas para as oitivas desta manhã, Cainã Emanuel Bastos Morais, obteve liminar que lhe garante o direito de permanecer em silêncio e de não assinar o termo de compromisso de dizer a verdade. Mesmo assim, ele será interrogado pelos deputados integrantes da comissão.

Funcionário

Cainã era funcionário da JMK e foi um dos 15 presos temporariamente na Operação Peça Chave, no último mês de maio. Embora a CPI já tenha recebido da Polícia Civil os depoimentos em vídeo em que ele confirma práticas fraudulentas na execução do contrato, a comissão irá recorrer da decisão judicial.

Reposição salarial

O projeto de lei que trata do reajuste salarial dos servidores públicos do Poder Executivo foi aprovado em redação final na sessão plenária desta segunda-feira (26), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Agora, o texto segue para sanção, ou veto, do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Pacientes em tratamento

Pacientes que fazem tratamento de saúde em outras cidades podem ser isentos do pagamento de pedágio no Paraná. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual Matheus Petriv, (Boca Aberta Júnior) e está em andamento na Assembleia Legislativa. De acordo com o texto, a isenção valerá para portadores de doenças graves, degenerativas, crônicas, ou que tenham necessidades especiais como deficientes físicos, auditivos e visuais que estejam em tratamento médico.

Aposentados podem sacar

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira (26) a primeira parcela do 13º salários dos aposentados e pensionistas. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício. O dinheiro será depositado junto com a folha mensal de agosto. A antecipação vai beneficiar aqueles que, durante o ano, tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios administrados pelo INSS que também façam jus ao abono anual. A parcela dos 50% restantes será paga no fim do ano.

Lavagem de dinheiro

Relatório conclusivo da PF atribuiu a Rodrigo Maia os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa dois em investigações baseadas na delação da Odebrecht, informa Fausto Macedo. Segundo a PF, Maia –identificado como “Botafogo” na planilha da empreiteira– e seu pai, Cesar Maia, praticaram crime eleitoral ‘na modalidade ‘caixa 3’ ao apresentar apenas as informações de cunho estritamente formal das doações repassadas por empresas interpostas, quando o verdadeiro doador era o Grupo Odebrecht”.

PROS sob nova direção

O PROS está sob nova direção. Alisson Wandscheer assume a presidência estadual do partido em substituição ao pai, o deputado Toninho Wandscheer, que vai se dedicar ao mandato, em Brasília. O novo presidente foi anunciado em uma reunião da executiva municipal, que tem como presidente o vereador Tico Kuzma. O partido deve lançar candidato nas principais cidades do estado, incluindo Maringá onde tem boas chances com o deputado estadual Homero Marchese.

Duplicação da BR-376

O deputado Romanelli (PSB) e prefeitos da região Noroeste defenderam nesta segunda-feira, 26, em reunião com o governador Ratinho JUnior no Palácio Iguaçu, a duplicação da BR-376, no trecho entre Paranavaí e Taquarussu (MS), o que inclui a construção de uma ponte ligando São Pedro do Paraná e a cidade do Mato Grosso do Sul.“A ligação cria um novo corredor de transporte para o escoamento da safra dos dois estados, encurtando em até 150 quilômetros o caminho até o Porto de Paranaguá. Com a duplicação, os caminhões passam a trafegar pelo Porto São José, em São Pedro do Paraná, agilizando o transporte de mercadorias do Mato Grosso do Sul”, disse Romanelli.

Tiram dinheiro do Moro

Sergio Moro enviou um ofício a Paulo Guedes, para reclamar do corte de 32% no orçamento para 2020 do Ministério da Justiça. O corte, segundo o ofício, criará um “alarmante cenário de inviabilização de políticas públicas de segurança, cidadania e justiça essenciais para a sociedade brasileira”. Depois de tirar o Coaf, agora também tiram o dinheiro de Moro.

Quem incendeia

A revista Globo Rural denuncia que fazendeiros bolsonaristas são responsáveis pelos incêndios que assolam a Amazônia e região vizinha há duas semanas. Um grupo de 70 ruralistas articulou em grupos de WhatsApp o “Dia do Fogo” na região de Altamira, no Pará, para o dia 10 de agosto. É a área que lidera o número de incêndios. Eles querem acabar com fiscalização do Ibama e perdão para multas que recebem porque trituraram o meio ambiente.

Previsão

Quem faz a dramática previsão do Twitter é o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ainda à espera de sua indicação para a embaixada de Washington. O filho 03 está prevendo a queda do pai e a entrada no poder de “um bundão” disposto a servir o establishment.

Números

Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada representa a emissão de 50 mil toneladas de gás carbônico. Volume semelhante ao produzido por 20 mil carros rodando 24 horas sem parar. Se forem desmatadas de 12 a 15 mil Km² de florestas por ano, lança-se entre 600 e 750 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera a cada 12 meses.

Novos cortes

A revista Veja em São Paulo que circula semanalmente com Veja está com seus dias contados. Não fatura, o conteúdo é fraco é dá prejuízo. Deve fechar as portas em um mês. Na redação de Veja, novos cortes acabam com colunas de figuras pouco conhecidas (e Walcyr Carrasco foi o único contratado) que viviam cuspindo regras. Thomaz Souto Correa não está mais no Conselho Editorial que acabou: só ficou Fábio Carvalho como Publisher. No ano passado, Veja perdeu 400 mil assinantes entre edição impressa e digital. Setembro é o alvo para enxugar a redação.

Na parede

André Esteves, do BTG Pactual é associado de Fábio de Carvalho na compra do que sobrou da Editora Abril, especialmente de olho em Veja. Na semana passada, agentes da PF cumpriram mandato de busca e apreensão no banco e em sua casa (também Graça Foster estava na mira da 64ª fase da operação Lava Jato). Tudo por causa de nova delação do ex-ministro Antonio Palocci. Esteves se declara “cidadão vítima de erro judiciário reconhecido por todas as instâncias judiciais” – e ainda não pode usar Veja em sua defesa.

Sem levar a sério

É complicado levar a sério as ameaças que Jair Bolsonaro faz, quase que diariamente, a diversos setores da sociedade. Na semana passada, chegou a prever “o fim da imprensa” e dizer que “estamos numa nova era” e 24 horas depois, ele resolveu falar à nação – e não pelas redes sociais que tanto admira e usa – e sim pelos tradicionais grupos de comunicação que vive criticando. Chamar de incoerência é o mínimo.

Super boneco

Na manifestação de domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo, havia um super boneco com a inscrição “Mexeu com Moro, mexeu com o povo brasileiro”. Ele é o ministro mais bem avaliado pelo Datafolha classificado como ótimo e bom por 52% dos entrevistados. Ou seja: Moro ainda é o mais admirado, a manifestação era de apoio a ele, mais Deltan Dallagnol para PRG e contra ministros do Supremo, especialmente Dias Toffoli. Cotado para o Planalto, pela primeira vez não desmentiu e disse que “ainda é cedo para falar em eleições futuras”. Resumo da ópera: é tudo isso que Bolsonaro quer reduzir.

Lembrando Bréa

A vida e carreira de Sandra Bréa (1952-2000) símbolo sexual dos anos 70 e 80, vítima de Aids, será cantada em livro pelo jornalista Renato Fernandes. Todas as fotos feitas por Antonio Guerreiro, que foi casado com ela, farão parte do livro. Oficialmente, Sandra teve três maridos, seu auge entre 1973 e 1983, depois declinou e em seu enterro havia apenas três do meio artístico.

Algo em comum

Já se pode dizer que entre Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro há algo em comum. Há dias, o atual presidente foi alvo de grande panelaço por sua falta de habilidade de conduzir o problema das queimadas na Amazônia. Panelaço era uma espécie de “marca registrada” de Dilma em seu governo. Há quem garanta que Bolsonaro ainda pode se transformar no cabo eleitoral da esquerda em 2022. Nas pesquisas Veja-FSB, Fernando Haddad está sempre em segundo lugar.

Quase no chão

O governador João Doria, de São Paulo, ficou muito surpreso e não colocou fé nas pesquisas Veja-FSB que o colocam na quinta ou sexta posição nas pesquisas dos prováveis candidatos ao Planalto. Preferiu não comentar porque estaria assumindo sua candidatura. Nas pesquisas onde figura Luciano Huck, Doria não iria nem para o segundo turno.

Estilo Dilma

Ainda a saia justa imposta por Bolsonaro entre ele e o ministro Sérgio Moro: numa recente reunião com ministros (e Moro presente) o Chefe do Governo resolveu ser nada delicado com o titular da Justiça: “Se o senhor não pode ajudar, por favor não atrapalhe”. Para alguns, a postura lembrava muito o modo de Dilma Rousseff comandar reuniões.

Cachaça e mortes

O cacique Raoni, 89 anos, tem rodado a Europa para denunciar a pressão dos garimpeiros e desmatadores sobre os povos tradicionais. Já conversou até com o Papa Francisco, mas Bolsonaro não o recebe. Diz que ele “não representa o Brasil”. Já o líder indígena Davi Kopenawa alerta para invasões em terra ianomâmi: “O garimpeiro continua porque Bolsonaro está apoiando ele. O garimpo não vai trazer benefício. Vai trazer doença, cachaça e pistola para matar”.

Culpado

O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, tem sido culpado por ter alertado tardiamente o governo e o presidente Bolsonaro do que se transformou a discussão sobre a Amazônia, entrando pelo G7. O general é hoje uma figura abatida, do qual Bolsonaro não escuta mais conselho e que internamente, não vê com bons olhos o presidente colecionar inimigos “gratuitamente”.

Lá fora

O Brasil e seu presidente têm sido metralhados nas capas de revistas e primeiras capas dos jornais. O Libértation dedica uma capa inteira ao assunto chamando Bolsonaro de “incendiário”. Dentro, outro título: “Bolsonaro, câncer do pulmão verde”. No Le Monde de domingo: “Amazônia: clamor mundial contra Bolsonaro’”. Na Itália, o La Repubblica diz que “O mundo está contra Bolsonaro”, enquanto o L’Obsservatore Romano anuncia em manchete: “A Amazônia que queima é uma emergência mundial”.

Brazilian girls

O New York Post acaba de publicar uma matéria sobre como agiam emissários de Jeffrey Epstein, milionário, acusado de pedofilia que se matou há dias, buscavam novas meninas para ele. O título dizia: “O caçador de talentos amigo de Epstein foi visto buscando carne fresca no Brasil antes de sua prisão”.

Recorde

Dados no INPE revelam que a Amazônia teve 125 mil quilômetros quadrados desmatados nos oitos anos do governo Lula. O recorde foi em 2004, quando o INPE registrou apenas um ano desmatamento de 27,7 mil quilômetros quadrados, equivalente ao estado de Alagoas, sem que tenham sido ouvidos protestos de ONGs ou lideranças europeias. O Instituto Amazon diz que, nos últimos 12 meses, foram desmatados 5 mil quilômetros quadrados, 66% a menos que a média anual do governo Lula.

Desrespeitoso

O presidente da França Emmanuel Macron considerou o comentário de Jair Bolsonaro sobre sua mulher Brigitte, 25 anos mais velha do que ele “triste e extremamente desrespeitoso” e torce para que “os brasileiros logo tenham um presidente à altura do cargo”. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, é a terceira mulher oficial de Bolsonaro.

Só com super bonder

Analistas políticos acham que o presidente Jair Bolsonaro anda exagerando em suas falas, com muitas contradições e besteiras. Nem Dilma Rousseff campeã de declarações polêmicas e de gafes, começou dessa maneira. O pior que acham que seus ministros, com raras exceções, estão indo pelo mesmo caminho, devido ao tamanho de baboseiras que falam. Alguns acreditam que para o governo ter uma boa avaliação, somente enviando ao Planalto toneladas de esparadrapos ou silver tape. Os mais radicais apostam que somente uma super bonder resolve.

Mais parentes

Mais parentes do presidente Bolsonaro estarão disputando cargos nas eleições municipais do ano que vem: sua ex-mulher Rogéria, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, que já foi vereadora por duas vezes (depois da separação, Bolsonaro colocou Carlos, com 17 anos, para disputar com sua mãe e venceu), tentará de novo; seu irmão Renato Bolsonaro, que está estruturando o PSL no Vale do Ribeira, deve concorrer à prefeitura de Miracatu; e Jair Renan Bolsonaro, 21 anos, conhecido como “mitinho” e “Bolsokid”, poderá concorrer a vereador – e pelo PSC do Rio, ao qual é filiado há três anos.

Quem conseguiu

Nesses dias, Bolsonaro acertou: em vez de entrevistas rápidas, de pé, cercado de microfones, ele fez um pronunciamento com início, meio e fim, sem desmentir o que o mundo vê na Amazônia – e evitou quaisquer termos inadequados. Parecia um outro homem e um outro Chefe de Governo. Nos corredores do poder, há até apostas para ver quem consegue acertar a figura que conseguiu essa transformação no presidente que, como já há indícios, deverá retornar a seu estilo rapidamente.

Força em Brasília

O BNDES está dando força em Brasília. Além da privatização da Companhia Energética de Brasília e do metrô da cidade, o banco atuará na formação de uma Parceria Público-Privada para a Rodoviária do Plano Piloto. O local está quase em ruínas pela falta de investimentos. Parte das escadas rolantes está parada há mais de três meses. Por dia, para quem não sabe, circulam pela Rodoviária cerca de 60 mil pessoas.

Não vai

As manifestações de domingo (25) pelo país, eram para apoiar Sérgio Moro e pedir o nome de Deltan Dallagnol na Procuradoria-Geral da República, o que não acontecerá. Jair Bolsonaro nunca irá por um nome na PRG que não tenha apoio de seus filhos. No final de semana, Eduardo Bolsonaro, voltou a criticar o procurado e até o chamou de esquerdista.

Subindo

Segundo pesquisa da CNT a avaliação negativa do governo Bolsonaro está subindo. Antes era de 19% e hoje subiu para 39,5%, enquanto a avaliação positiva caiu de 38,9% para 29,4% e para 29,1% dos entrevistados a avaliação é regular.

Suprapartidário

O procurador Deltan Dallagnol que foi acusado por Eduardo Bolsonaro de ser esquerdista e acompanhado por outros bolsonaristas, também foi acusado por famosos esquerdistas de ser direitista. E usou suas redes sociais para comentar o assunto. “Quando se é acusado, ao mesmo tempo, de ser de direita e de esquerda, isso só mostra uma coisa: que nosso trabalho foi feito com a isenção que era necessária e não tem – nem nunca teve – viés político-partidário. Minha identificação é com a causa anticorrupção, que é suprapartidária”.

Sem autoritarismo

O ex-presidente Michel Temer acredita que por enquanto, não existe um autoritarismo por parte de Jair Bolsonaro, e sim alguns descompassos. “A democracia, de 1988 pra cá, vem sendo construída paulatinamente. Cada governo exerceu seu papel. Pode ter uma ou outra autoridade que seja mais, digamos, entusiasmada. Mas não creio que caminhamos para autoritarismo. Não há clima para isso”.

Fora da campanha

O presidente Jair Bolsonaro resolveu responder um artigo que pedia para ele cuidar bem o ministro Sérgio Moro porque “você sabe que votamos em um governo composto por você, ele e o Paulo Guedes”. Usou suas redes sociais para resposta sem mencionar o nome do ministro da Justiça: “Com todo respeito a ele, mas o mesmo não esteve comigo durante a campanha, até que, como juiz, não poderia”. Vale lembrar que durante as eleições o único candidato que mencionava ter a intenção de convidar Sérgio Moro para ocupar um cargo em seu ministério, se vencesse, foi Álvaro Dias.

Frases

“Querem frear nosso inevitável crescimento econômico. Filósofos de barzinho, e até Chefes de Estado, que jamais estiveram na Amazônia, propagam suas teses insustentáveis.”

General Augusto Heleno