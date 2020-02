Intershoot com um ouro e um bronze

No terceiro dia de competições na Holanda, o Brasil subiu no lugar mais alto do pódio. No sábado (08), na categoria júnior, Conrado dos Santos ficou com o ouro. Já na categoria adulta, Julio Almeida ficou com o bronze.

Depois de fechar o segundo dia com duas pratas e um bronze, o Brasil voltou ao pódio. No júnior masculino, Conrado dos Santos ficou com o ouro. Na decisão da pistola de ar, o brasileiro terminou a série de disparos com um total de 237,5 pontos, vencendo com facilidade a prova. O pódio foi completado com Joe Baker, da Inglaterra, com 230,9 e Bahdan Hromu, da Bielorrúsia, ficou com o bronze com 210,7.

Outro brasileiro que participou da competição na mesma categoria, Franklin Oliveira bateu na trave. Depois de se classificar entre os oito melhores para a decisão, o brasileiro fechou sua participação com 189,9 pontos, ficando na quarta posição.

Assim como aconteceu na sexta-feira, Julio Almeida voltou ao pódio. Na decisão, o brasileiro fez uma prova consistente, terminou com 218 pontos e foi bronze mais uma vez. O ouro ficou com Saurabh Chaudhary, da Índia, com 245,1 e a prata foi do português João Costa, com 242,3.

Medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos, Felipe Wu não alcançou a decisão no Intershoot. O brasileiro fechou a competição com um 16º lugar, com 568 pontos de 600 possíveis.