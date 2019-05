A empresa que atua nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e região nordeste do Brasil conta com mais de 6 mil funcionários

Patrícia Vieira

A Intersept, empresa de segurança eletrônica e serviços terceirizados, fundada em Curitiba há 20 anos, tornou-se referência no setor no Brasil. Atualmente atua nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e região nordeste nas áreas de segurança eletrônica, terceirização de serviços, rastreamento de veículos, portaria remota, e os aplicativos Bairro Seguro e Comércio Seguro, desenvolvidos por uma empresa parceira e controlada pela Intersept.

A empresa que espera faturar R$ 300 milhões neste ano ganhou abrangência nacional e investe cada vez mais em novas tecnologias e treinamentos para seus colaboradores. Nos próximos anos visa ampliar ainda mais sua área de atuação.

DI&C: Quais os principais serviços e soluções oferecidos pela Intersept?

Ribas: Segurança eletrônica, terceirização de serviços, rastreamento de veículos, portaria remota, e os aplicativos Bairro Seguro e Comércio Seguro, desenvolvidos por uma empresa parceira e controlada pela Intersept.

DI&C: Quais os principais diferenciais da empresa na área de segurança?

Ribas: Empresa atua há mais de 20 anos nos segmentos de segurança e terceirização. Foi criada em Curitiba, mas possui abrangência nacional, inclusive é responsável pela segurança de organizações públicas e governamentais. Possui amplo catálogo de serviços, e busca sempre inovar as soluções que oferece ao público, se tornando referência na área de segurança eletrônica ligada à tecnologia. Possui ampla estrutura de atendimentos, que fornece aos contratados a capacitação profissional necessária. Equipe tática posicionada em pontos estratégicos de Curitiba; Novas soluções de segurança através de plataformas digitais; Parcerias com importantes grupos de segurança, como o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná (Seac) e o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado do Paraná (Siese-PR).

DI&C: Como funciona o treinamento dos funcionários na área de segurança?

Ribas: Anualmente são feitas integrações com importantes órgãos de segurança, que ministram aulas presenciais práticas e teóricas sobre as principais circunstâncias da segurança pública e privada. A última delas foi com a equipe do Setor de Operações e Treinamentos do COPE, que abordou temas como técnicas de algemamento e de combate a recintos fechados, defesa pessoal contra faca e arma de fogo, abordagem e identificação de suspeitos, resgate, entre outros. Além dos treinamentos exigidos por lei, a Intersept fornece treinamentos e reciclagens constantes aos seus colaboradores em sua sede, localizada no bairro Cajuru.

DI&C: Quais as principais tecnologias utilizadas pela empresa para auxiliar na área de segurança?

Ribas: Aplicativo Intersept APP: Aplicativo de segurança para residências, comércios e empresas. A plataforma possibilita o acompanhamento em tempo real das imagens, armar e desarmar o alarme, como também solicitar apoio tático, entre outros. Intersept condomínio: Plataforma de gestão para condomínios comerciais e residenciais, que auxilia no contato e relação entre síndicos e moradores. Bairro Seguro: Aplicativo de segurança residencial particular, e que também pode ser usado em parceria com o intuito de melhorar/ajudar na segurança do bairro. O objetivo é expandir para outros bairros de Curitiba além do Jardim Social. Comércio Seguro: Aplicativo de segurança para comércios, que possui a mesma interface do Bairro Seguro e função. O objetivo é ser instaurado no Centro de Curitiba ainda esse semestre. App Rastreamento de Veículos: Aplicativo para gerenciamento de veículos contratado particularmente, que funciona para rastreamento, sinais de alerta de segurança e bloqueio de algumas funções.

DI&C: A Intersept atende os segmentos empresariais e residenciais?

Ribas: Sim, atendemos os dois segmentos.

DI&C: Quais as vantagens do cliente ao contratar serviços terceirizados nas áreas de limpeza e conservação?

Ribas: Otimização da gestão na empresa; Redução dos custos, especialmente com encargos trabalhistas; Redução de custos com treinamentos e equipamentos; Capacitação profissional terceiriza com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços; Agilidade nos processos internos; Profissionais qualificados para áreas específicas; Mais liberdade para os funcionários e gestores da empresa se concentrarem em atividades da sua área; Aumento dos resultados da organização.

DI&C: Quais os principais clientes da Intersept em Curitiba?

Ribas: Mercado Municipal; Fundação Grupo Boticário; HolySpirit Holding; Refrex do Brasil; Nichele; LOGDI logística; Renner Coatings; Aeq Eletroquímica entre outros.

DI&C: A empresa possui projetos de responsabilidade social e ou ambiental?

Ribas: Sim, possuímos campanhas de inclusão social e certificações de reciclagem pela ReciclaTEch. Além de termos mensalmente campanhas de reciclagem e reaproveitamento de materiais, fazemos campanhas de coletas de alimentos e brinquedos em datas como Natal, dia das crianças, etc.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento da empresa em 2019?

Ribas: R$ 300 milhões.

DI&C: Quais os principais projetos da Intersept para os próximos anos?

Ribas: Elaboração de projeto de segurança pessoal digital; Implantação de projeto de segurança para bairros e ampliação em modo nacional.

Perfil

Fundação: Fundada em 1999.

Área de atuação: Segurança eletrônica e serviços terceirizados.

Local de atuação: Paraná, Santa Catarina, São Paulo e região nordeste do Brasil.

Localização: Rua Dom João VI, 299 – Cajuru (em Curitiba).

Funcionários: 6 mil.

Porta-voz: Luís Carlos Ribas, Diretor Comercial da Intersept.

História

A Intersept é uma empresa que oferece soluções nas áreas de segurança eletrônica, rastreamento de veículos e terceirização de serviços. Foi fundada em 1999, e iniciou sua atuação em Curitiba e região metropolitana, porém, hoje é consolidada como uma das maiores instituições do ramo, atuando em outras áreas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e também na região nordeste do Brasil.

O objetivo da empresa é proporcionar serviços de qualidade, por meio da gestão transparente de cada contratação, além do respeito incondicional aos profissionais envolvidos. Com soluções na área de locação de mão de obra, segurança privada, monitoramento de sistemas de segurança eletrônica, apoio administrativo, portaria, limpeza e conservação de ambientes, jardinagem e rastreamento de veículos, conquistou o exigente mercado do Paraná, e hoje possui escritórios regionais nas cidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e base operacional em Londrina. Passou a atuar em outros estados em 2012.