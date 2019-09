Após a assinatura no mês de junho do contrato com a empresa alemã Wrede Industrieholding, a Toppan Printing Co., Ltd. (Tóquio / Japão) adquirirá 100% das ações da Interprint GmbH. As empresas se concentram então na implementação proativa de todas as formalidades necessárias.

A assinatura do contrato é agora seguida pelo chamado processo de conclusão. Isso significa que uma “antitrust approval” deve ser obtida nos vários países onde a Interprint e a Toppan têm instalações. Devido à estrutura internacional de ambas as empresas, esse processo leva algum tempo e está em andamento.

Enquanto isso, o Toppan Group Japan, como novo proprietário da Interprint, aproveitou a oportunidade para conhecer os funcionários da unidade de Arnsberg, na Alemanha, matriz do grupo, durante as festividades de comemoração do aniversário de 50 anos da empresa às margens do lago Sorpe, em Langscheid. Na ocasião, a fabricante alemã de papéis decorativos convidou todos os seus funcionários locais e seus familiares. Hideo Yoshikawa, CEO da Toppan Europe GmbH, parabenizou a Interprint por seu aniversário e disse: “Esperamos poder começar nossa cooperação conjunta em breve. Meu objetivo é continuar a história de sucesso da Interprint nos próximos 50 anos. Estou ansioso por isso!”.

Holger Dzeia, CSO da Interprint, comentou: “Estamos satisfeitos que a conclusão do negócio esteja seguindo conforme o cronograma. Acreditamos que esse processo será concluído nas próximas semanas. Atualmente, estamos trabalhando em nossos lançamentos para as próximas feiras internacionais. Esperamos apresentar nossas inovações e tendências em produtos na ZOW e na Euroshop, em fevereiro do próximo ano. A Interprint sempre foi e continua sendo um parceiro confiável e inovador para o futuro.”