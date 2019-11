1 de 2

No mundo múltiplo e digital da atualidade, compartimentar, separar, classificar demais as coisas já não faz sentido, visto que os trânsitos entre estéticas, tendências e áreas são constantes e muito fluentes. Captando com maestria este momento único na história da humanidade, a multinacional fornecedora de decors Interprint transportou a forma como as pessoas interagem entre si e com o entorno para a apresentação de seu premiado portfólio de papéis decorativos.

A marca, que foi adquirida em junho pelo grupo japonês Toppan, para o qual teve sua migração 100% concluída neste mês de novembro, acaba de apresentar globalmente “Press Play”, “a primeira coleção de decors que não é, propriamente, uma coleção”. A Interprint, que é considerada líder mundial em decors, atua na América Latina a partir da Interprint do Brasil, com moderna fábrica em São José dos Pinhais.

“Parece um pouco estranho no começo: estamos abandonando o conceito tradicional de coleção, ousando fazer algo totalmente novo. Os tempos mudaram: trazer uma coleção uma vez por ano e definir uma megatendência é algo tão ‘old school’”, situa a marca em suas mídias sociais e em comunicado à imprensa. “Press Play nunca para, movendo-se, mantendo-se ágil o ano todo”.

É neste contexto que os decors do portfólio da Interprint passam a ser apresentados: em uma playlist de decors em constante expansão. Para demarcar este novo momento, a fornecedora global de papéis decorativos elaborou uma envolvente playlist, aí sim, sonora, disponibilizada no Spotify: “Press Play | 09 2019”. Há também um vídeo sobre a nova proposta, que pode ser acessado no link: https://youtu.be/by75X4NoJ90.

Arquitetura da beleza

As novas tecnologias estão em todas as áreas e permitem avanços estéticos que proporcionam mais autoestima e qualidade de vida às pessoas da moda à saúde, da arquitetura à beleza. Uma destas tecnologias inovadoras, que traz uma proposta revolucionária em relação aos tratamentos estéticos tradicionai, é o laser Fotona StarWalker®️. Favorito das celebridades mundo afora, a nova tecnologia pode apagar com alta eficiência e rapidez manchas, melasma e até mesmo tatuagens. O Fotona StarWalker®️ já chegou a Curitiba, com um charmoso lançamento realizado no recém-inaugurado jazz bar Room 1424 do Grand Hotel Rayon que contou com a presença de grandes nomes da dermatologia e áreas afins da cidade com cobertura da TV Caras, além dos principais veículos regionais, e show do músico Bernardo Manita.