O novo Cônsul Geral da Bélgica em São Paulo, Matthieu Branders, visitou Curitiba com uma movimentada agenda na última semana de outubro. Na pauta, assuntos do campo empresarial e cultural. Acompanhado do Cônsul Honorário da Bélgica no Paraná, João Casillo, Branders visitou no dia 25 a sede da empresa Impextraco, na CIC. Entre outros temas, foi discutida a cooperação entre Brasil e Bélgica no desenvolvimento do agronegócio, uma vez que a Bélgica tem tradição e expertise neste setor.

“O recente acordo comercial firmado entre a União Europeia e o Mercosul, traz o Brasil como importante exportador de produtos agrícolas, sendo a Bélgica uma das portas de entrada para o mercado europeu”, comenta o Cônsul Geral. “Há um crescente interesse de empresas belgas pelo mercado brasileiro, ao mesmo tempo em que empresas daqui buscam investimentos na Europa”.

O Cônsul também participou de um concorrido evento musical na passagem por Curitiba. Ele esteve no concerto que a premiada cantora lírica francesa Eva Zaïcik fez na cidade, com única apresentação no Auditório Regina Casillo. A mezzo soprano subiu ao palco acompanhada pelo pianista brasileiro Marco Bernardo. No ano passado, Eva conquistou o Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica, um dos mais tradicionais e importantes prêmios de música clássica do mundo.