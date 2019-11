No Beira-Rio, o Internacional e Athletico-PR empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (31), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time colorado abriu o placar logo aos 11min do primeiro tempo, em finalização por cobertura de Rodrigo Lindoso. O Athletico chegou ao empate, com Rony. Em outro golaço da noite, o atacante rubro-negro aproveitou cruzamento de Madson e finalizou de voleio, sem chances para Marcelo Lomba.

Com o resultado, o time gaúcho perdeu chance de se aproximar do G-4. Com 46 pontos, o Inter caiu para o sexto lugar na classificação, ultrapassado pelo Grêmio, adversário no próximo domingo (3). Já o Athletico soma 43 e segue em oitavo.

O Gre-Nal válido pela 30ª rodada do Brasileiro será na Arena, a partir das 18h. No mesmo dia e horário, o Athletico vai encarar o CSA em casa