Muito se fala na internet das coisas. O que é isso, afinal? Internet das coisas, ou IOT é, segundo a revista Wired, conceito que compreende todo aquele objeto que conectado ou conectável à internet. De uma forma simplista, refere-se a objetos que “falam” uns com os outros e interagem com as pessoas. O surgimento desses gadgets faz parte da onda crescente da Quarta revolução industrial e vem transformando a maneira como nos relacionamos com o outro, com as coisas e com o planeta.

A tecnologia vestível – wearables já está conosco há mais tempo do que pudemos nos dar conta. Em 2006, no auge da enxurrada de lançamentos de novos produtos da ultra vanguardista Apple, em parceria com a gigante do setor esportivo foi apresentado o Kit Nike+Ipod, primeiro produto unindo música e esportes, permitindo que nossos Ipods Nano conversassem com nossos sneakers a partir de um sistema wireless. Isso era possível por meio de um sensor instalado nos tênis e conectado ao Nano, e as as informações sobre tempo do treino, calorias gastas, distância percorrida eram todas armazenadas no aparelho e exibidas na tela em tempo real. Impressionante. Objetos inteligentes que medem nossa performance, nosso estado de saúde e até nosso humor a partir de sensores biométricos.

Os smart watches hoje se tornaram mainstream. Capacidade de armazenamento de dados e funções são infinitas: frequencímetro, GPS, previsão metereológica, monitoramento de horas de sono, recebimento e envio de mensagens, e até funciona, veja só, como relógio…. Vivemos a explosão da imersão tecnológica.

Óculos, pulseiras, camisas bolsas inteligentes com painéis solares que carregam a bateria de nossos celulares on the go, maiôs, biquinis em tecidos diferenciados com proteção contra os raios ultravioleta, camisetas que armazenam energia corporal como uma bateria, roupas fitness que transformam o calor do corpo em conforto térmico, melhorando a circulação, ajudando no combate da famigerada celulite, já são realidades a um clique na tela.

A ascensão da quarta revolução industrial está afetando todas as indústrias incluindo bancos, fabricação, medicina e também a moda, que está se beneficiando de novas tecnologias para se tornar mais responsável e sustentável. A tecnologia vai ser fundamental para a transição de um modelo de consumo linear, onde o destino final de um produto têxtil é o lixo, para um modelo circular, com a reciclagem de fibras, aproveitamento de aviamentos, tratamento de resíduos.

Por meio de aplicações da Inteligência artificial em sua cadeia produtiva, é possível aperfeiçoar desde os processos de design e criação, redução e até eliminação dos resíduos, uso de menor volume de água, produtos químicos e energia.

Em função da exigência crescente do consumidor por transparência e rastreabilidade de suas roupas, a tecnologia blockchain vem sendo empregada para armazenar dados do produto, sua origem, materiais utilizados, o que antes era praticamente impossível, dado o grau de descentralização de processos de produção que envolvem a produção do vestuário e dificuldade de fiscalização da supply chain.

Israel, país constantemente castigado pela escassez hídrica, é polo de desenvolvimento de startups que colaboram para retirar os químicos da produção têxtil, e, por consequência, do sistema hídrico, já que a água é recurso raro naquele país.

O consumidor cada vez mais busca informações sobre o produto e sua pegada(footprint) de carbono, desejando saber a quantidade de água utilizada, se a cadeia produtiva é socialmente responsável, nível de resíduo gerado, etc. Isso vem obrigando gigantes da moda como Adidas, Columbia, Nike, a buscarem na tecnologia mecanismos para otimizar até mesmo o tempo do projeto das peças, utilizando um software 3D que diminui o número de peças piloto produzidas, evitando gastos com lavagem, e desperdícios de peças não utilizadas.

A indústria da moda se caracteriza por ser historicamente o último setor a assimilar mudanças e adotar novos conceitos. As startups vêm assumindo o papel de protagonistas das inovações, trabalhando para repensar a forma como se concebe, produz, vende, usa-se e reutiliza-se a moda. Até mesmo por questão de sobrevivência, é evidente que a indústria da moda será obrigada a se tornar digital, investir forte em pesquisa inovação e desenvolvimento de meios limpos de produção. A permanecer o atual nível de consumismo inconsequente puxado pelas nações mais desenvolvidas, seriam necessários recursos equivalentes a oito planetas terra nos próximos quinze anos, segundo afirmou a estilista canadense Nicole Bridger (em: “River Blue – The Movie. Can Fashion save the planet?”).

No Brasil, a revolução também começa. A última edição do SPFW abriu espaço para várias startups de moda apresentarem seus produtos e soluções em uma rodada de negócios. O evento We Ar Fashion Tech Brasil teve sua primeira edição em 2015 pela iniciativa visionária da Jornalista Alexandra Farah, visando a incentivar a inovação como instrumento para a sustentabilidade, que, muito mais que tendência passageira, é uma necessidade absoluta da qual depende nossa permanência no planeta Terra.

Ana Fábia R. de Oliveira F. Martins

Advogada especializada em Direito da Moda

Membro da Comissão de Assuntos Culturais da OAB/PR