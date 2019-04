As inscrições para a quinta edição do Academic Working Capital (AWC), iniciativa do Instituto TIM, acabam no dia 22 de abril. A ação oferece apoio financeiro, técnico e de negócios para estudantes que querem transformar seus projetos em startups de base tecnológica. Podem se inscrever universitários de qualquer área da graduação, com projetos voltados para soluções tecnológicas ou de inovação. Os grupos – de universidades do Paraná podem ter até quatro integrantes, todos na graduação e com pelo menos um dos membros na fase final, fazendo o TCC.

Os interessados devem se cadastrar no site do programa (awc.institutotim.org.br/inscreva-se) e aguardar e-mail com as instruções de participação. Os autores dos projetos selecionados terão orientação técnica e de negócios, além de participar de workshops e serem acompanhados semanalmente por monitores do AWC. Em dezembro de 2019, os jovens empreendedores terão ainda a oportunidade de participar de uma Feira de Investimentos, onde poderão apresentar suas soluções para profissionais do mercado e investidores.