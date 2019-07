O governador em exercício Darci Piana foi escolhido pelo Instituto Boina Azul, do Rio Grande do Sul, para representar o Paraná na homenagem à Segurança Pública do Estado. A solenidade de entrega da Medalha de Grau Cavaleiro ocorreu nesta quinta-feira (18) no salão de atos do Palácio Iguaçu.

Os bons números da área e o trabalho integrado das polícias do Paraná chamaram a atenção do colegiado. “Essa medalha é a demonstração de que fiz alguma coisa boa pelo meu Estado, e que tenho vontade de fazer ainda muito mais”, afirmou Piana. “Também foram homenageados policiais de diversos níveis e de diferentes corporações. Uma unidade que se vê aqui no Paraná”, completou.

“O governador é a representação maior da Segurança Pública do Estado. Ao homenageá-lo, prestamos homenagem a todos os homens que atuam de forma integrada na segurança”, afirmou Elvis Rodrigo Soares, presidente do Instituto Boina Azul.

Darci Piana ressaltou que a segurança é uma das prioridades do governo de Carlos Massa Ratinho Junior. Ele destacou o investimento recente em um pacote de 102 novas viaturas (72 para a Polícia Militar e 30 para a Civil), da autorização para a compra de mais cinco helicópteros para uso policial, além de armas e equipamentos.

Com sede em Porto Alegre, o Instituto Boina Azul congrega militares, ex-militares participantes das Missões de Paz das Nações Unidas em diferentes países, técnicos e colaboradores, para promover o exercício de atividades voluntárias de atendimento às necessidades humanitárias. A medalha de Grau Cavaleiro é conferida a civis e militares, da ativa e da reserva, que tenham prestado notáveis serviços a suas unidades militares ou instituição pública ou privada, em prol dos direitos humanos e da paz mundial.

As ações realizadas pela Polícia Civil do Paraná fizeram o número de prisões aumentar 334% (de 157 para 682) no primeiro quadrimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, houve um aumento de 140% (27 para 65) no volume de operações no combate à criminalidade.

As ações integradas, envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil, também têm dado resultado. Os dados apontam redução no índice de homicídios dolosos, que caiu 32% no Paraná no primeiro quadrimestre. O número de latrocínios (roubo seguido de morte) caiu 46% durante o quadrimestre, marcando uma das principais reduções do país. O índice de roubo teve queda no período (19%), assim como o roubo de veículos, que baixou em 31,4%.

Além do governador em exercício, foram homenageados os secretários Guto Silva (Casa Civil), Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho) e o coronel Rômulo Marinho (Segurança Pública); o comandante de Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Samuel Prestes; o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockemback; o delegado-geral Adjunto da Polícia Civil, Riad Farhat; e o deputado estadual Rubens Recalcatti. Também receberam a condecoração representantes dos mais diversos setores da sociedade civil e militar.

