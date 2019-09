O Goethe-Institut Curitiba é um dos participantes e organizadores do Café Literário 2019, que ocorre no Café Babette (Alameda Prudente de Moraes, 1.101) no próximo dia 19 de setembro, a partir das 19h30. O tema desta edição é “Migração” e, conforme explica a gerente do Goethe-Institut, Claudia Römmelt, foi escolhido pela relevância das atuais ondas migratórias ao redor do globo, mas também pela relevância histórica da relação entre os países representados no evento (Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal) com o Brasil, a partir de fluxos migratórios no século 19 e 20. A entrada é gratuita.

O Café Literário é organizado dentro das celebrações do Dia Europeu das Línguas, comemorado em 26 de setembro no mundo todo. A organização fica por conta da Eunic Curitiba, que reúne instituições da União Europeia presentes na cidade de Curitiba: Goethe-Institut, Aliança Francesa, Instituto Cervantes, Centro di Cultura Italiana, Consulado Geral da Itália em Curitiba e Vice-consulado de Portugal em Curitiba.

“No dia do evento, cada instituição apresentará um texto original (em alemão, francês, italiano, espanhol e português) que será lido ao vivo. Os ouvintes-participantes receberão a tradução do texto impressa, para poder acompanhar”, conta Claudia Römmelt, atual presidente da Eunic Curitiba. Um menu temático, com especialidades de cada país, será oferecido pelo Café Babette.

A Eunic no Brasil, explica Claudia Römmelt, é composta de cinco clusters, ou agrupamentos, sediados em Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo e formados por institutos culturais, embaixadas e consulados de países membros da União Europeia. “Graças à colaboração entre eles e à estreita cooperação com a Delegação da União Europeia, a Eunic no Brasil atua nas cinco regiões administrativas do país”, diz.

Créditos para empresas de TI

A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR) agora é correspondente da Fomento Paraná e com isso está habilitada a intermedir créditos para incentivo a empresas de TI, que variam de 20 mil a 1,5 milhão de reais, e podem ser realizados para as que possuem faturamento bruto anual entre 360 mil e 16 milhões.

“Esse contrato de credenciamento é um marco importante, pois a Assespro-PR é uma instituição renomada no segmento de tecnologia. Tem bastante capilaridade, muitos associados e, pra nós, essa é uma oportunidade pra trabalharmos em parceria e nos aproximarmos do nosso público-alvo que também são as empresas de base tecnológica”, declarou Heraldo Neves, diretor-presidente da Fomento Paraná.

Clínica dermatológica de Gustavo Saczk

O dermatologista Gustavo Saczk, há 8 anos atuando na área da saúde, deu um novo passo em sua carreira. Ele inaugurou sua própria clínica dermatológica, no Centro Cívico de Curitiba. Entre os convidados presentes na inauguração, esteve também o ex-BBB Wagner Santiago, que fará seus tratamentos de pele com o médico. “A inauguração contou com 50 pessoas entre pacientes e influenciadores. Com um coquetel especial pude recepcioná-los em meu novo espaço mostrando todos os detalhes que escolhi a dedo para atender cada um deles de forma única”, conta o dermatologista. O novo espaço, de aproximadamente 50 m2, localizado em região nobre de Curitiba, é voltado para o público A e B, e também um espaço de cursos para outros profissionais.

Inauguração do Corpore Vitae

No próximo dia 24 acontece a inauguração do inauguração do Corpore Vitae. Trata-se de um conceito diferenciado de coworking voltado exclusivamente para a saúde e bem-estar, ou seja um espaço destinado a cursos e terapias alternativas, como acupuntura,aromaterapia,yoga,pilates,reiki, meditação, reflexologia, constelação familiar, microfisioterapia , estética corporal e facial. O evento acontece das 19h às 21h, no Espaço Corpore Vitae , localizado na Rua João Simião, 74 , Jardim Social.

Ranking de empresas que mais crescem

A Prime Control, do segmento de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), se destacou na segunda posição no ranking nacional da pesquisa “As PMEs que Mais Crescem no Brasil”, realizada pela Deloitte em parceria com a Revista Exame, com a taxa de crescimento médio anual de receita líquida de 198,03%, entre 2016 e 2018. Outra empresa paranaense que está presente no ranking é a OrthoDontic, especializada em aparelhos ortodônticos, com crescimento de 44,70%, no mesmo período.

Serviços com o selo Imóvel Legal

Atenta às necessidades e tendências do mercado imobiliário, o portal global e imóveis Casafy, antigo Properati, lançou novos serviços mais ágeis e seguros para o momento da aquisição de um imóvel. Análise documental para comprovação de regularidade do imóvel e serviço de assessoria jurídica, que acompanhará o processo de negociação do início ao fim – sem custos adicionais ao anunciante – estão entre as novidades. Os imóveis aprovados para serem divulgados dentro da plataforma, receberão o selo Imóvel Legal.

“Um dos principais objetivos das atualizações na plataforma é a de zerar o número de negociações interrompidas devido a alguma irregularidade ou pendência com a documentação do imóvel ofertado. Hoje, no mercado, estima-se que 20% das vendas não são concluídas devido a alguma irregularidade na documentação. E por isso, esperamos colaborar na diminuição dessa estatística”, diz o CEO da Casafy, Renato Orfaly.