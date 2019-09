Nos dias 18 e 19 de novembro, o ISAE Escola de Negócios, uma das principais instituições de ensino do país, vai participar do International Executive Programme On Sustainable Sourcing and Trade. A experiência, promovida pelo Internacional Trade Center (ITC) em parceria com a ONU, vai acontecer no ISAE e em mais 10 instituições de diversas partes do mundo, de forma simultânea. A proposta da atividade é reunir profissionais especialistas em sustentabilidade, gestores de cooperativas e produtores envolvidos com o agronegócio para trocar ideias e interagir com participantes da Cranfield University, da Inglaterra, sobre como as organizações podem fazer a diferença sem impactar negativamente o planeta e seus recursos naturais.

Voltado a empreendedores do segmento, estudantes e demais interessados, o programa vai discutir vários dos principais questionamentos da dinâmica produtiva do agronegócio como identificar riscos e oportunidades de sustentabilidade em cadeias de valor globais específicas; desenvolver abordagens para incorporar considerações de sustentabilidade em cadeias de valor; reconhecer oportunidades e desafios dos ODS nas cadeias de fornecimento do agronegócio; mapear cadeias de valor específicas contra as mudanças climáticas, avaliar estratégias de mitigação e prevenção para riscos específicos e pontuar e alavancar áreas de liderança na construção de cadeias de valor globais sustentáveis.

Quem participar do International Executive Programme On Sustainable Sourcing and Trade terá a oportunidade de participar da construção de uma rede global de networking e colaborar com uma relevante união acadêmica e empresarial visando uma sociedade mais consciente. Além de ser parte integrante de um espaço seguro pensado para compartilhar pontos de vista e experiências sobre as sinergias e tensões da integração de sustentabilidade, agendas corporativas e desenvolvimento pessoal.

O International Executive Programme On Sustainable Sourcing and Trade será realizado na sede do ISAE Escola de Negócios em Curitiba (Avenida Visconde de Guarapuava, 2943 – Centro), das 08h30 às 17h30. Mais informações e inscrições no link: https://bit.ly/2kwX5TU.