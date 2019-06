A rede social Instagram ficou fora do ar por ao menos uma hora e meia nesta quinta-feira (13) no país, segundo o relato de usuários.

O site Downdetector, que reúne informações sobre a instabilidade no acesso de redes sociais pelo mundo, registrou 43,3 mil notificações de problemas no Instagram no país entre as 18h e as 20h30 desta quinta. Cerca de 70% dos usuários reportaram falha geral no site.

As menções sobre a falha lideraram as discussões no Twitter, com mais de 135 mil tuítes no Brasil.

A instabilidade também teria afetado 47 países, como Canadá, Estados Unidos, Chile, Índia, Inglaterra, Peru e Portugal, segundo a ferramenta.

Procurado, o Instagram afirmou, em nota, estar ciente “de que alguns usuários estão tendo problemas para acessar suas contas” e disse trabalhar “para resolver o problema o mais rápido possível.”