Os papéis de parede são grandes curingas na decoração. Com diversas opções de estampas, o item é capaz de transformar qualquer ambiente, garantindo originalidade. Quando usado nos quartos infantis, a criatividade tem ainda mais liberdade, podendo levar a combinações mais ousadas e divertidas. O revestimento ainda tem como bônus a facilidade na instalação, que não deixa sujeiras nem cheiros fortes. Confira algumas inspirações e escolha um papel de parede para chamar de seu:

Estampas e delicadeza podem, sim, caminhar juntas! Nesse ambiente, os tons pastéis garantem suavidade ao desenho com temática urbana. As cores utilizadas no décor conversam com a escolha da parede, contando com uma combinação de nuances claras e um toque de aconchego da madeira. O quarto, dividido pelos irmãos Beatriz e Felipe, vem para mostrar que a neutralidade também pode ser divertida.

O toque do verde nos ambientes pode se dar de diversas formas, inclusive nos pequenos detalhes. Neste quarto, o papel de parede de cactos dá um toque especial à composição, que conta com o tom da madeira Jequitibá na cômoda, berço e luminária para proporcionar uma sensação de conforto. O resultado é um quarto moderno sem deixar de lado o bem-estar.

Uma das principais vantagens da decoração infantil são as possibilidades lúdicas. Aqui, as queridas capivaras dão um toque divertido ao papel de parede. O ambiente ganha um clima refrescante com o uso das tonalidades de verde e palha das almofadas e do tapete.

Que tal uma junção de papéis de parede? Neste ambiente, a aposta foi em uma estampa mais floral e trabalhada com um item mais neutro – branco com bolinhas pretas. Essa composição, juntamente com os tons pastéis e amadeirados do mobiliário, consegue tornar o quarto temático sem ser cansativo.