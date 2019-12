Com foco no vestibular de verão (cursos de graduação, presencial e EaD), a Faculdade Inspirar faz campanha nessas férias: no dia 29 de dezembro, no pedágio da rodovia do litoral, haverá distribuição de uma garrafa de água e um folheto de dicas para bem aproveitar a temporada, além de informar as novidades da rede universitária.

A Inspirar, única faculdade no Paraná a ganhar nota máxima no Índice Geral de Cursos do MEC, inaugura em 2020 novo campus em Curitiba (Jardim Schaffer) e instala mais 14 unidades por todo o país, somando 39.