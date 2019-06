Responsável por impulsionar um processo que envolve toda a indústria e se propõe a desenvolver uma moda com identidade genuinamente nacional, o salão de design Inspiramais vai expor inovações de 180 empresas nesta terça dia 4 e quarta 5, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo. Nessa edição, o tema Zen foi eleito em uma atitude que pressupõe a consciência em relação ao próximo e o respeito à individualidade, mostrando que o essencial é algo que beneficie tanto as empresas quanto o consumidor.

O Inspiramais recebe cerca de sete mil visitantes – entre profissionais do segmento, compradores e formadores de opinião, para conferir de perto produtos com inovações em criação, design e tecnologia, num total de mil itens nos segmentos de couros, calçados, acessórios, confecção, moveleiro e de bijuterias.

“Oferecemos, com um ano de antecedência, o lançamento de materiais exclusivos para fomentar uma indústria cada vez mais inovadora, inventiva, sustentável e com o olho no futuro”, esclarece Ilse Guimarães, superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos-Assintecal.

Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Design do Inspiramais, observa que o salão “é um radar que, por meio da análise de consumo, comportamento e tendências mundiais, apresenta as inspirações que vão ao encontro do desejo de homens, mulheres, crianças e adolescentes que vivem em um novo mundo, com apelos e necessidades diferentes ano após ano”.

Sobre o tema Zen, diz o designer: “A força da ‘mentalidade design’, os sentimentos de bem-estar acima de vanguardismos sem sentido, o consumo consciente, as escolhas responsáveis e uma nova interpretação da beleza humana estão em curso. Numa época repleta de polaridades, fica claro que não se trata mais de roupas apenas, e sim, de conceitos estéticos e culturais que determinarão se os consumidores querem conforto, glamour ou liberdade”.

O coordenador abre o ciclo de apresentações do salão com o Encontro Conexão Inspiramais 2020_II, com conceitos e referências para a próxima temporada. Dentro da programação de palestras, diversos profissionais experientes da indústria abordam ainda assuntos pertinentes a todo mercado como Mindset, Nanotecnologia, Biotecnologia e Impressão 3D, entre outros temas.

Negócios

O Inspiramais conta ainda com diferentes projetos como o Comprador, por meio do qual o espaço recebe representantes de 30 empresas, vindas de Portugal, México, Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, Guatemala e Equador. Os compradores participam de rodadas de negócios com os expositores e também comparecem a outras atividades voltadas para comercializações na capital paulista. Para esta edição, a expectativa de negócios é de seis milhões de dólares para os 12 meses seguintes.

Os itens apresentados no Projeto Inovamais e no Projeto Conexão Criativa e Comercial passam por curadoria da designer Flavia Vanelli, do Núcleo de Design do Inspiramais. O Salão promove o desenvolvimento de materiais arrojados, que colaboram para impulsionar a competitividade e o desenvolvimento tecnológico das indústrias do setor. O espaços contemplam negócios diversos como inovação em compósitos e tecnologia de demarcação UV e tecidos funcionais, entre outros.

Já o Conexão Criativa e Comercial 2020_II é um projeto transformador que incentiva e apoia iniciativas que oxigenem o mercado, estimulando uma nova geração de valores que combinam pluralidade, sustentabilidade e tecnologia. Como resultado, componentes originais com abordagens responsáveis, produzidos por 24 negócios de diversas regiões do país. Entre os destaques, superfícies e produtos realizados com borra de café e aglutinantes naturais e biotecidos desenvolvidos a partir de cultivo de bactérias, entre outros.

Petrópolis

Os projetos Referências Brasileiras e Iconografia trazem o preview de tendências da próxima temporada, decodificado pela designer Julia Webber, exaltando a cultura nacional por meio de uma profunda pesquisa histórica e iconográfica da cidade de Petrópolis, celebrando a cultura africana e legado de Santos Dumont. Como resultado, protótipos com novas inspirações em design, superfícies e materiais, desenvolvidos em parceria com empresas dos setores de componentes e produto final de calçado, vestuário, mobiliário e bijuterias.

Couro e estampa

Dentro do Preview Couro, coordenado por Marnei Carminatti, consultor do Inspiramais, 17 curtumes expõem couros bovinos, de peixe, de python, caprinos e outros. O projeto visa estimular o setor coureiro na criação, aperfeiçoamento e promoção comercial de couros acabados e autênticos, incrementando a imagem do couro e dos curtumes no exterior. O desenvolvimento dos itens exibidos são baseados na pesquisa de inspirações e na cartela de cores da estação, desenvolvidas sob a orientação do coordenador do Núcleo de Design do Inspiramais, Walter Rodrigues.

No +Estampa, projeto voltado para o setor têxtil – com curadoria do designer e consultor Lucius Vilar, diversos estúdios de design de diferentes regiões do país participam da ação. Ilustrações, designs, padrões e estampas criados decodificam elementos da cultura brasileira por meio de motivos exclusivos, novas texturas e diferentes aplicações, também baseados no conceito da pesquisa e da cartela de cores da temporada.

O Inspiramais é promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos-Assintecal, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e Brazilian Leather.

