Enquanto já entra em campo para a edição de janeiro de 2020, a Assintecal – Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos anuncia que o Inspiramais, realizado em São Paulo neste mês, alcançou um volume de 10,9 milhões de dólares em negócios internacionais. Único do gênero na América Latina, o salão unifica linguagem de produtos para a cadeia da indústria brasileira de moda, apresenta inovações tecnológicas e reúne compradores latinos, dos EUA e da Europa interessados em conteúdos para o segmento de couros, calçados, acessórios, confecção, moveleiro e de bijuterias.

Esse volume foi obtido nas 720 rodadas de negócios realizadas pelo Projeto Comprador, coordenado pela Assintecal, Apex-Brasil e Abrameq. Participaram representantes de trinta empresas, vindas de Portugal, México, Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, Guatemala, Equador e África do Sul.

Ilse Guimarães, superintendente Assintecal, observa: “Cresce no salão a participação do setor têxtil, moveleiro e joias, novos também se inserem, como o automobilístico, outros segmentos se fortalecem e já nos preparamos também para a entrada do setor para pets”. Assim, o Inspiramais recebeu sete mil visitantes qualificados, expôs perto de mil produtos inovadores em criação, design e tecnologia de 180 empresas´.

Para Sara Maria Charry, da Cavicueros, importadora colombiana de insumos para calçado e pela primeira vez em negócios com o Brasil, “a estrutura, os produtos, a qualidade, o conceito, mostram um estudo de moda que dificilmente se encontra na América Latina”.

Em parceria com Sebrae e sindicatos regionais, o Inspiramais também recebeu caravanas com 440 compradores de São João Batista-SC, Maringá-PR, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador, Juruaia, Nova Serrana e Divinópolis-MG e Birigui, Jaú, São José do Rio Preto e Franca-SP.

Vinda de Currais Novos-RN, após brilhar no Minas Trend, a designer Sheila Morais (SD Acessórios, produção de sete mil bijuterias e 1500 bolsas/mês) revela: “Compro couro, sintéticos e elementos de metal para minhas bolsas e bijuterias finas. Aqui também me inspiro no material de pesquisa para orientar toda a cartela de cores da minha linha de acessórios esmaltados”.