Referência em design thinking, o consultor em Design Estratégico e Cidades Criativas Marcos Batista foi o convidado da S.C.A. Curitiba para conduzir talk sobre o tema para convidados no empreendimento Almáa Cabral, da Construtora Laguna, dentro da ação S.C.A. Privilege Networking. Durante o bate-papo, Marcos Batista expôs ao público de arquitetos e designers detalhes sobre a metodologia de criação baseada nesta corrente, abordando o design como um importante meio para o desenvolvimento da inovação a partir da observação da experiência do usuário com produtos e serviços. Corrente que passou a se difundir a partir dos anos 2000, o design thinking e sua orientação para a forma como as pessoas vivem e interagem entre si e com o entorno é uma tendência expressiva para a criação na área de arquitetura e interiores.

O diretor da S.C.A. Curitiba, André Coutinho, com André Marin, diretor de incorporação da Construtora Laguna, e o proprietário da S.C.A. Curitiba, Leandro Lorca