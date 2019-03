Inscritos na fila da Cohab escolhem apartamentos

Cidadãos inscritos na fila da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) e que foram contemplados com apartamentos no Pinheirinho compareceram à sede da companhia, nesta segunda-feira (11/3), para escolher as unidades que ocuparão.

Os inscritos, com renda entre R$ 1,6 mil e R$ 4 mil, foram convocados em janeiro para reuniões explicativas sobre o conjunto Residencial Carducci e as condições de financiamento. Os interessados na aquisição enviaram a documentação exigida e conforme a Caixa Econômica aprova os documentos estão sendo chamados na Cohab para escolher bloco, andar e apartamento.

O conjunto, ainda na planta, vai contar com 208 apartamentos. Nesta segunda-feira compareceram 25 contemplados e uma nova chamada foi feita para a próxima sexta-feira (15/3). A escolha das unidades acontece respeitando a ordem cronológica de inscrição. O inscrito mais antigo do grupo escolhe primeiro e assim por diante.

O casal Josiane da Silva e Lucas Gomes estava inscrito na Cohab desde 2012. Atualmente eles moram na casa de parentes no Pinheirinho. “É um alívio saber que a documentação foi aprovada e vamos realizar o sonho de ter um imóvel próprio. Os valores ficaram acessíveis, dentro do esperado e como já estamos habituados à região será só alegria”, afirma ela.

A oferta dos apartamentos do Residencial Carducci é fruto de uma parceria da Cohab com a Iniciativa privada. “Por meio destas parcerias estamos conseguindo fazer a fila da Cohab andar. Ano passado mais de 500 famílias inscritas receberam as chaves de seus novos lares”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Os apartamentos de dois quartos estão sendo comercializados por valores a partir de R$ 133 mil, com subsídios que variam de acordo com a renda familiar. Os contemplados poderão utilizar o FGTS para quitar o imóvel ou como entrada e desta forma diminuir o valor das prestações. O financiamento pode ser feito em até 30 anos, desde que a idade do comprador não ultrapasse 80 anos ao final do contrato.

O conjunto vai contar com guarita, salão de festas, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, academia ao ar livre, parquinho, estacionamento e bicicletário.