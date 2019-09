Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão 2020 da Universidade Positivo. São mais de 8 mil vagas para cerca de 50 cursos de graduação presenciais, semipresenciais, de bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia. Os candidatos podem se inscrever até 30 de setembro no site www.up.edu.br/vestibular. A Universidade lançou dois editais: um específico para Medicina (169 vagas), cuja taxa de inscrição é R$ 320; e outro para os demais cursos, nas modalidades presencial e a distância, com inscrições a R$ 50.

Elaboradas pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), as provas acontecem no dia 6 de outubro (domingo) em Curitiba e mais 12 cidades; Balneário Camboriú, Blumenau, Cascavel, Chapecó, Florianópolis, Guarapuava, Joinville, Londrina, Ponta Grossa, Paranaguá, Pato Branco e Porto Alegre. Para o curso de Medicina são duas provas, uma de manhã e outra à tarde, totalizando 110 questões objetivas, mais a redação. Já para quem for tentar uma vaga para outro curso, a prova será à tarde, com 60 questões de múltipla escolha, mais a redação.