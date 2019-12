As inscrições para o primeiro semestre de 2020 dos processos seletivos do Fies e do P-Fies começam no dia 5 de fevereiro e vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro. As informações são da Agência Brasil.

Com o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores pagos, o programa é dividido em duas modalidades. Na primeira, o fundo oferta vagas com juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

O cronograma completo do Fies:

– Inscrições: 5 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro;

– Divulgação dos resultados: 26 de fevereiro;

– Complementação da inscrição dos pré-selecionados na modalidade Fies: 27 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de março;

– Pré-seleção em lista de espera: 28 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março.