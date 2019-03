Inscrições abertas para 12ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR

Está aberto até o dia 1º de agosto, ou no momento em que for atingido número máximo de participantes, o período de inscrições para a 12ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR. Em 2019, a prova será realizada no dia 29 de setembro, e trará novidades com relação ao número de participantes e premiação. Serão 1.700 vagas para a maratona individual; 800 vagas para a maratona de revezamento, ou seja, 400 duplas, e 1.500 para a corrida dos 11,5km.

Os valores das inscrições variam de acordo com a prova. Para a maratona individual, a inscrição é de R$130,00, para a dupla da maratona de revezamento, R$210,00 e, para a corrida de 11,5km, R$110,00.

Para segurança do atleta e para a prática consciente e saudável de atividades físicas, os inscritos devem apresentar, obrigatoriamente, atestado médico específico para atividade física, sem restrições, emitidos após a data de 29 de setembro de 2018.

A prova integra dois dos mais importantes e visitados cartões postais do Brasil. A largada é realizada ao lado do mirante do Vertedouro da Itaipu Binacional, com os primeiros 5,5km dentro da usina e, os últimos 11,5km e a chegada, ocorrem dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Os outros 25.195m são percorridos pelas ruas, avenidas e rodovias da cidade de Foz do Iguaçu.

Dividida em diversas categorias, a prova é aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos (no revezamento e na corrida dos 11,5km) e na maratona individual para atletas com mais de 20 anos.

Durante o percurso, aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo, os atletas terão à disposição postos de atendimento médico, distribuição de água, banheiros químicos, frutas e isotônicos, além de placas de sinalização e policiamento.

As premiações da maratona individual terão início a partir das 12h, por isso, a Comissão Organizadora orienta aos atletas que agendem os retornos das viagens para o fim da tarde ou início da noite.

A 12ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR é uma iniciativa do Sesc PR, integrante do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com apoio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Foz do Iguaçu e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Foz do Iguaçu e promoção da RPC.