Inscrições abertas da 16ª Corrida Noturna Unimed

Estão abertas as inscrições para a 16ª edição da Corrida Noturna Unimed Curitiba e a 3ª edição da Corrida Kids, que acontecem no dia 4 de abril, na Universidade Positivo, em Curitiba (PR). Este ano, a corrida mais divertida da cidade traz o tema #corraporeles e vai doar até 100% do valor das inscrições para instituições de transformação social pelo esporte.

As instituições beneficiadas são o Instituto Compartilhar, a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná e a Associação de Ginástica Rítmica e a escolha está intrinsecamente relacionada à missão da cooperativa em promover saúde e bem-estar às pessoas e ao seu papel social, principalmente no que diz respeito ao incentivo à prática de atividades esportivas e a adoção de hábitos saudáveis. Essas instituições já são parceiras da Unimed Curitiba em projetos apoiados pelas leis de incentivo.

Outra novidade é que mesmo quem não corre poderá participar. Basta escolher a modalidade “Apadrinhar um atleta – doar inscrição” e fazer uma doação para viabilizar a participação de um atleta atendido pelas instituições beneficiadas pelo evento. Assim, você dá uma oportunidade a quem tanto precisa. É fácil e rápido: acesse o site corridaunimedcuritiba.com.br, clique em “Inscreva-se” e procure pela modalidade.

A prova noturna conta com percursos de 5 e 10km e é aberta a esportistas, amadores e atletas com deficiência. Para a prova kids, os percursos variam conforme a idade e podem ser consultados no regulamento disponível no site Ticket Agora.

Clientes Unimed têm desconto na inscrição. O kit completo da prova adulto possui camiseta, número de peito e chip. Para a kids, o kit terá número de peito, pulseiras (crianças e responsável) e camiseta. A expectativa é reunir cerca de 5 mil pessoas que vão correr por diversão e por uma boa causa.

SERVIÇO

16ª Corrida Noturna Unimed Curitiba

3ª edição da Corrida Kids

Data: 4 de abril, sábado

Local: Universidade Positivo

Horário: largadas às 16h30 (infantil) e às 20h (adulto)

Inscrições e informações: www.corridaunimedcuritiba.com.br