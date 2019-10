A Sanepar e o Grupo Condor assinaram ontem sexta-feira (18), no Palácio Iguaçu, um convênio que permite a instalação de totens da companhia de saneamento para pagamento de contas em todas as unidades da rede. Cada totem oferece cerca de 15 serviços, como emissão de segunda via, consulta do histórico, documentação necessária para adesão à tarifa social e atualização de dados cadastrais. A assinatura contou com a presença do vice-governador Darci Piana.

Os primeiros totens serão instalados ainda em outubro no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e na unidade de Ponta Grossa. Ao longo do próximo ano a Sanepar poderá fazer a instalação dos totens nos demais 46 super e hipermercados do grupo, que estão localizados em 17 cidades do Estado, conforme a demanda.

O presidente da Sanepar, Claudio Stabile, disse que o objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. “A medida garante comodidade, facilidade e segurança. O apoio da rede paranaense permite o pagamento das contas e acesso a diversos outros itens. Os usuários ainda contarão com estacionamento e possibilidade de pagamento fora do horário comercial”, afirmou.

Através da sua rede social no facebook e instagram o vice-governador Darci Piana destacou: “Assinei nesta tarde, por solicitação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, convênio entre a Sanepar e a Rede de Supermercados Condor, para a instalação detotens de serviços da Sanepar nas lojas da rede Condor. O presidente da Sanepar, Cláudio Stábile, e o diretor-administrativo do Condor, Wanclei Said, firmaram o convênio pelas duas partes. A assinatura contou também com a presença do diretor comercial da Sanepar, Eleirian Zanetti (Toco).Os totens vão facilitar a vida dos consumidores da Sanepar, que terão à sua disposição uma forma fácil de efetuar o pagamento de suas contas, consultar débitos pendentes, consultar o histórico de consumo e outros mais serviços da companhia paranaense. Inovar é fazer diferente. Inovar é facilitar a vida da população”.

por grassi_m com foto da vice governadoria.

