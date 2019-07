Os projetos do Paraná para ampliar a inovação no Estado e as oportunidades que serão abertas ao setor privado com as concessões na área de infraestrutura foram apresentadas nesta terça-feira (23) no Smart City Business, congresso sobre inovação e cidades inteligentes que acontece nesta semana em São Paulo. O Governo do Paraná é homenageado nesta edição do evento, que reúne empresas de tecnologia, governadores, prefeitos, secretários e o ecossistema de cidades inteligentes de todo o País.

Além das concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos, o Governo do Estado também estuda a privatização de empresas como a Copel Telecom e a Compagas e trabalha com a possibilidade de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em setores como turismo, segurança e saúde.

O assunto, que foi tratado na semana passada na terceira edição do Paraná Day, em Nova York, foi apresentado pelo diretor técnico da Paraná Desenvolvimento, Giancarlo Rocco. “O Paraná tem um bom ambiente para investidores, e as concessões representam mais um grande atrativo para quem quer fazer negócios no Estado”, afirmou Rocco.

Várias ferramentas tecnológicas desenvolvidas pela Celepar estão sendo adotadas para melhorar os serviços prestados pelo Governo do Estado. A cartela de inovações também inclui aplicativos para a área da educação, que permitem o monitoramento de frequência dos estudantes da rede pública estadual; o Paraná Serviços, que faz a intermediação entre clientes e prestadores de serviços do Estado; e o Detran Inteligente, que disponibiliza no celular o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentos de porte obrigatório pelos motoristas.

O evento promove uma imersão em todos os aspectos das Smart Cities, ou cidade inteligentes, e trata de novas tecnologias, modelos e práticas disruptivas (que provocam ruptura com padrões estabelecidos) utilizadas para resolver problemas de mobilidade, segurança pública ou limpeza urbana.