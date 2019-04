A primeira fase da vacinação contra a gripe no Paraná começa nesta quarta-feira (10) e vai até o dia 19 de abril e tem como público-alvo crianças de 6 meses até 5 anos, as gestantes, puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter bebês nos últimos 45 dias, e povos indígenas.

A segunda fase, a partir do dia 22, abrangerá idosos, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, adolescentes e jovens de 12 a 20 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Todos os municípios do Paraná vão vacinar a população-alvo. A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de maio.

A Secretaria Estadual da Saúde já recebeu 1,4 milhão de doses de vacina do Ministério da Saúde e no total deverá receber 3 milhões e 618 mil doses.

“O Paraná está mobilizado contra a gripe numa grande parceria que envolve todos os municípios e as 22 regionais de Saúde. Nossa orientação é para que a população busque a unidade mais próxima para a imunização. A vacina é segura e protege contra o vírus”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Dia 4 de maio será o Dia Nacional de Mobilização, e o objetivo da Secretaria da Saúde é chegar até o final de maio com 90% do público-alvo vacinado e as equipes estão mobilizadas para o cumprimento da meta, disse a superintendente de Atenção à Saúde, Maria Goretti David Lopes.