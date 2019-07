A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em comemoração ao Dia do Comerciante, promove nesta noite (12), a 14ª edição do troféu Guerreiro do Comércio, em que destaca empresários e trajetórias de sucesso paranaenses.

Neste ano, 47 empresários ligados a sindicatos filiados à Fecomércio PR serão agraciados com a homenagem, em Curitiba, em evento celebrado no Centro de Eventos Expo Unimed.

Os premiados são indicados segundo critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial. Com o prêmio, a Fecomércio PR pretende destacar os empreendedores que geraram oportunidades de trabalho e ajudaram a impulsionar e desenvolver o Paraná e o país.

O vice-governador Darci Piana, que também é presidente da FecomércioPr participa da cerimônia ao lado dos convidados, entre empresários e seus familiares, representantes sindicais e autoridades paranaenses.

Confira a relação dos homenageados Comendas “Ordem do Mérito do Comércio do Paraná”:

Comenda: Eduardo Rocha Virmond

Comenda: Luiz Lourenço

Comenda: Oriovisto Guimarães

GUERREIROS DO COMÉRCIO 2019: Apucarana: Margarida Massae Nakamura

ARAUCÁRIA: Francisco De Assis Elias Wykrota

ARAUCÁRIA: Rafael Gipiela

CAMPO LARGO: Carlos Sauro Guindani

CAMPO LARGO: Leandro Vilcheki

CAMPO MOURÃO: Carlos Álvaro Tagliari

CASCAVEL: Ivone Brugin Kucinski

CASCAVEL: Rafael Luiz Nava Ferro

CASCAVEL: Tarcísio Omar Belfiori C

CASCAVEL: Wanda Inês Riedi

CASTRO: Abel Antonio De Oliveira

CORNÉLIO PROCÓPIO: Alice Tavares De Oliveira

CURITIBA: Anilson Ruon

CURITIBA: Blanca Hernando Barco

CURITIBA: Celso Luis De Andrade

CURITIBA: Geni Aparecida Mottin Tortatto

CURITIBA: Helcio Kronberg

CURITIBA: Humberto Terabe Ribeiro Dias

CURITIBA: João Batista Polvero

CURITIBA: Lucas Dall Agnol

CURITIBA: Luis Gustavo Tortatto

CURITIBA: Márcio José De Paula

CURITIBA: Maria Dirce Alves

CURITIBA: Maria Olinda Fuzetti Da Mota

CURITIBA: Pedro Haikel Fahd

CURITIBA: Zildo Costa

FOZ DO IGUAÇU: Rubens Krummenauer

GUARAPUAVA: Carlos Cesar Bueno Martins

IBIPORÃ: Magali Damineli Cortez Botti

IRATI: Jerson Carlos Rebesco

IVAIPORÃ: Orlando Sanchez

JACAREZINHO: José Carlos Molini

LONDRINA: Álvaro Rodrigues

LONDRINA: Márcio Américo Strini

LONDRINA: Solange Aparecida P. Ramalho

MARECHAL CÂNDIDO RONDON: Gerson Jair Froehner

MARINGÁ: Ronaldo Ramos

MATINHOS: Gentil Rodrigues Arzão

MEDIANEIRA: Danilo Tombini

Paranaguá: Ahmad Omar Omar

PATO BRANCO: Jairo José Dalla Valle

PATO BRANCO: Paulo Sergio De Bortoli

PINHAIS: Alexandre Magno Barea

PONTA GROSSA: Antenor Alberti Guimarães

TOLEDO: Francielle Rezzadori De Souza

UMUARAMA: Nilson Destro União da Vitória: Renate Ihlenfeld

UNIÃO DA VITÓRIA: Renate Ihlenfeld

Com info e foto: assessoria da vice governadoria